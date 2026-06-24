SEAT Ibiza y Arona 2027 estrenan colores vibrantes y juveniles ¿cuánto cuestan en México?

SEAT ha tenido poca actividad reciente más allá del facelift de Ibiza y Arona lanzado hace unos meses, una actualización pensada para inyectar vida a la gama mientras se definen los pasos futuros de la marca. Ahora, para darles un nuevo impulso, la firma española presenta el regreso de dos tonalidades emblemáticas.

Colores vibrantes en una era de escala de grises

SEAT Ibiza FR Amarillo Hypnotic

En una época en que la paleta automotriz está dominada por la escala de grises, SEAT recupera el Amarillo Hypnoticy el Rojo Liminal. Ambos estarán disponibles de forma exclusiva en las versiones FR del SEAT Ibiza y del SEAT Arona.

SEAT Arona Rojo Liminal

Conviene aclarar que estos colores no están incluidos en el precio del vehículo: cualquiera de las dos tonalidades, en cualquiera de los dos modelos, tiene un costo adicional de 6,000 pesos.

SEAT Ibiza 2027: regresa el icónico motor 1.5 TSI

SEAT Ibiza FRanatol_gottfried

Aunque la gama del SEAT Ibiza se simplificó bastante y ahora se ofrece solo en dos versiones —Style y FR—, es esta última la que concentra la oferta más amplia de motores.

El Ibiza FR puede equiparse con el clásico cuatro cilindros atmosférico 1.6 litros de 110 hp, ya sea con caja manual de cinco velocidades o automática convencional de seis. La segunda opción es el tres cilindros turbo 1.0 litro de 115 hp con transmisión manual de seis marchas.

Finalmente, SEAT trae de regreso al Ibiza FR el motor turbo cuatro cilindros 1.5 litros de 150 hp con transmisión DSG, una combinación que aprovecha el bajo peso del auto y un motor más potente para ofrecer una conducción más dinámica y divertida.

Precios del SEAT Ibiza 2027 en México

SEAT Ibiza Style 1.6 (Manual): $358,900

SEAT Ibiza Style 1.6 (Automático): $379,900

SEAT Ibiza FR 1.6 (Manual): $400,90

SEAT Ibiza FR 1.6 (Automático): $421,900

SEAT Ibiza FR 1.0 TSI (Manual): $429,900

SEAT Ibiza FR 1.5 TSI (Automático DSG): $450,900

Precios del SEAT Arona 2027 en México