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Lexus TX 500h F Sport en México: lujo y confiabilidad japonesa para siete pasajeros
Lexus completa su gama de SUV híbridas en México con la llegada de la TX 500h F Sport. Te contamos todos los detalles, el equipamiento y el precio.
Lexus, la marca premium de Toyota, se ha caracterizado por ofrecer alternativas híbridas convencionales en casi toda su gama. También es reconocida por la durabilidad de sus productos, la satisfacción de sus clientes y el tiempo que estos suelen conservar sus vehículos. Bajo esa premisa, la marca sigue expandiendo su oferta en México y ahora suma la Lexus TX 500h F Sport. A continuación, sus detalles de precio y equipamiento.
Una SUV grande y con identidad propia
Aunque la gama de la Lexus TX ofrece varias opciones en la mayoría de los mercados donde tiene presencia, para México se eligió comercializar únicamente la variante TX 500h F Sport: el tope de gama, que incorpora elementos estéticos de corte deportivo tanto por dentro como por fuera.
En el exterior destacan elementos como:
- Faros y calaveras LED
- Rines de 22" en acabado negro mate
- Techo panorámico
- Espejos laterales electrocrómicos
- Parabrisas con filtro UV
Conviene destacar que esta SUV se basa en la Toyota Grand Highlander, uno de los desarrollos más recientes de la marca, que utiliza la plataforma TNGA-K. Por ello sus dimensiones son similares: la Lexus TX mide 5.16 metros de largo, 1.99 metros de ancho y 1.78 metros de alto, con una cajuela de 572 litros de capacidad.
Refinamiento y equipamiento para los siete pasajeros
Por dentro, la Lexus TX presenta un diseño sencillo pero elegante, en el que se prioriza por completo el confort de sus siete pasajeros. Estos son los elementos más destacados:
- Pantalla central de 14" compatible con Apple CarPlay y Android Auto
- Cuadro de instrumentos digital
- Head-up display
- Sistema de audio Mark Levinson de 21 bocinas con subwoofer
- Cargador inalámbrico para celular
- Servicios conectados
- Asientos en piel con ventilación y calefacción delanteras
- Sistema de cancelación de ruido exterior
- Reconocimiento de comandos de voz
- Volante calefactable
En materia de seguridad cuenta con 8 bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, monitoreo de presión de llantas y sensores de proximidad delanteros y traseros, además de una suite de asistencias avanzadas muy completa, que incluye:
- Frenado autónomo de emergencia
- Monitor de punto ciego con alerta de salida segura
- Alerta de tráfico cruzado trasero
- Cámara de visión 360°
- Mantenimiento de carril
- Luces altas automáticas
- Dashcam integrada, entre muchas otras
Eficiencia en un vehículo de gran tamaño
Mecánicamente, esta SUV se ofrece en México con un único tren motriz: un híbrido convencional en paralelo compuesto por un motor turbo de cuatro cilindros y 2.4 litros, apoyado por dos motores eléctricos —uno en el eje delantero y otro en el trasero— con transmisión automática de seis velocidades. En conjunto generan 366 hp y 339 lb-pie de par.
Su batería de 1.4 kWh se recarga mediante el motor de combustión, el sistema de frenado regenerativo o por inercia. Ofrece modos de manejo ECO, Normal, Sport y Custom, además de suspensión independiente en ambos ejes.
Lexus TX 500h F Sport: precio en México
La Lexus TX 500h F Sport ya está disponible en todos los distribuidores del país, con un precio de 1,851,900 pesos.
- Lexus TX 500h F Sport 2026: $1,851,900 MXN