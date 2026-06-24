Lexus TX 500h F Sport en México: lujo y confiabilidad japonesa para siete pasajeros

Lexus, la marca premium de Toyota, se ha caracterizado por ofrecer alternativas híbridas convencionales en casi toda su gama. También es reconocida por la durabilidad de sus productos, la satisfacción de sus clientes y el tiempo que estos suelen conservar sus vehículos. Bajo esa premisa, la marca sigue expandiendo su oferta en México y ahora suma la Lexus TX 500h F Sport. A continuación, sus detalles de precio y equipamiento.

Una SUV grande y con identidad propia

Lexus TX 500h F Sport

Aunque la gama de la Lexus TX ofrece varias opciones en la mayoría de los mercados donde tiene presencia, para México se eligió comercializar únicamente la variante TX 500h F Sport: el tope de gama, que incorpora elementos estéticos de corte deportivo tanto por dentro como por fuera.

En el exterior destacan elementos como:

Faros y calaveras LED

Rines de 22" en acabado negro mate

Techo panorámico

Espejos laterales electrocrómicos

Parabrisas con filtro UV

Lexus TX 500h F Sport

Conviene destacar que esta SUV se basa en la Toyota Grand Highlander, uno de los desarrollos más recientes de la marca, que utiliza la plataforma TNGA-K. Por ello sus dimensiones son similares: la Lexus TX mide 5.16 metros de largo, 1.99 metros de ancho y 1.78 metros de alto, con una cajuela de 572 litros de capacidad.

Refinamiento y equipamiento para los siete pasajeros

Lexus TX 500h F Sport

Por dentro, la Lexus TX presenta un diseño sencillo pero elegante, en el que se prioriza por completo el confort de sus siete pasajeros. Estos son los elementos más destacados:

Pantalla central de 14" compatible con Apple CarPlay y Android Auto

Cuadro de instrumentos digital

Head-up display

Sistema de audio Mark Levinson de 21 bocinas con subwoofer

Cargador inalámbrico para celular

Servicios conectados

Asientos en piel con ventilación y calefacción delanteras

Sistema de cancelación de ruido exterior

Reconocimiento de comandos de voz

Volante calefactable

En materia de seguridad cuenta con 8 bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, monitoreo de presión de llantas y sensores de proximidad delanteros y traseros, además de una suite de asistencias avanzadas muy completa, que incluye:

Lexus TX 500h F Sport

Frenado autónomo de emergencia

Monitor de punto ciego con alerta de salida segura

Alerta de tráfico cruzado trasero

Cámara de visión 360°

Mantenimiento de carril

Luces altas automáticas

Dashcam integrada, entre muchas otras

Eficiencia en un vehículo de gran tamaño

Lexus TX 500h F Sport

Mecánicamente, esta SUV se ofrece en México con un único tren motriz: un híbrido convencional en paralelo compuesto por un motor turbo de cuatro cilindros y 2.4 litros, apoyado por dos motores eléctricos —uno en el eje delantero y otro en el trasero— con transmisión automática de seis velocidades. En conjunto generan 366 hp y 339 lb-pie de par.

Su batería de 1.4 kWh se recarga mediante el motor de combustión, el sistema de frenado regenerativo o por inercia. Ofrece modos de manejo ECO, Normal, Sport y Custom, además de suspensión independiente en ambos ejes.

Lexus TX 500h F Sport: precio en México

La Lexus TX 500h F Sport ya está disponible en todos los distribuidores del país, con un precio de 1,851,900 pesos.