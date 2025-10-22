EU ataca presunta embarcación de narcotráfico en el Pacífico sudamericano

Estados Unidos atacó el martes una presunta embarcación de narcotráfico en el Pacífico sudamericano, informó el miércoles la cadena CBS, citando a dos funcionarios estadounidenses.

En los últimos meses, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado ataques contra al menos seis presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe, en los que han muerto al menos 27 personas.

Los ataques forman parte de la campaña de Trump contra lo que dice que es una amenaza "narcoterrorista" que emana de Venezuela y está vinculada a su presidente, Nicolás Maduro.

Estados Unidos ha estado aumentando su presencia militar en el Caribe, incluyendo destructores con misiles guiados, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y alrededor de 6,500 soldados.

Trump dijo la semana pasada que también había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia a realizar operaciones encubiertas en Venezuela.