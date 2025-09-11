Lectura 1:00 min
Estados Unidos promete respuesta contra "injusta" condena a Bolsonaro por intento de golpe de Estado
El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Washington "responderá en consecuencia" a la condena del expresidente brasileño por intento de golpe de Estado.
El secretario de Estado, Marco Rubio, criticó duramente el fallo de la corte suprema de Brasil contra el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro el jueves y afirmó que Washington "responderá en consecuencia" a su condena por intento de golpe de Estado.
"La Corte Suprema de Brasil ha dictaminado injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro", publicó Rubio en X, y añadió que Estados Unidos, que ya ha impuesto altos aranceles a la mayor economía latinoamericana a raíz del juicio, "responderá en consecuencia a esta caza de brujas".
"Es muy sorprendente que esto pueda suceder. Realmente se parece a lo que intentaron hacer conmigo", había reaccionado previamente el presidente Donald Trump durante un intercambio con la prensa, en referencia a sus propios problemas judiciales pasados.
"Lo conocí como presidente de Brasil. Era un buen hombre", agregó Trump.