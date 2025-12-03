Suben a 9 los casos de fiebre porcina en Barcelona mientras expertos de la UE evalúan el brote

Un grupo operativo de veterinarios de la Unión Europea empezó a trabajar el martes en Barcelona para ayudar a contener un brote de peste porcina africana mientras España, uno de los principales exportadores mundiales de carne de cerdo, informaba de que el número de jabalíes infectados por el virus había aumentado a nueve.

Los expertos en virología y gestión de riesgos visitarán la zona afectada en el municipio de Bellaterra, al noroeste de Barcelona, para estudiar la situación, asesorar y hacer recomendaciones, según un portavoz de la Comisión Europea.

España es el primer productor de carne de porcino de la Unión Europea con una cuarta parte de la producción del bloque, por delante de Alemania, con unas exportaciones anuales por valor de unos 3,500 millones de euros (4,050 millones de dólares).

El lunes reanudó los envíos de otras regiones a China, que representa casi el 42% de las exportaciones españolas de carne de cerdo fuera de la UE, después de que Pekín confirmara que solo limitaría las importaciones procedentes del área de Barcelona.

Otros países, entre ellos Reino Unido, México y Canadá, han suspendido una amplia gama de envíos de carne de cerdo y subproductos procedentes de toda España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los instó a seguir comprando en las regiones situadas fuera de la zona de contención.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, dijo que Reino Unido había dicho que adoptaría el mismo enfoque que la Unión Europea, que permite las importaciones procedentes de zonas no afectadas, y que se estaban manteniendo conversaciones con Canadá para un plan similar.