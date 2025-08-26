Zelenski dice que Turquía, países del Golfo o naciones europeas podrían albergar reunión con Putin

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó el martes que Turquía, los países del Golfo Pérsico o los países europeos podrían acoger unas conversaciones con su par ruso, Vladimir Putin.

Zelenski está presionando para mantener conversaciones directas con Putin y ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania, pero el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que no se ha preparado ninguna agenda para tal encuentro.

"Ahora, esta semana habrá contactos con Turquía, contactos con los estados del Golfo y con estados europeos que podrían acoger conversaciones con los rusos", dijo Zelenski en un discurso nocturno por video.

Zelenski habló mientras su jefe de gabinete, Andriy Yermak, afirmó que está en Qatar junto al jefe del consejo de seguridad nacional de Ucrania para reunirse con el ministro de Defensa de ese país.

En sus comentarios, Zelenski también afirmó que el avance de las conversaciones depende de la coordinación con los socios de Ucrania, sobre todo Estados Unidos, para garantizar que se ejerce suficiente presión sobre Rusia. Esto, dijo, fue discutido el lunes en Kiev con el enviado estadounidense Keith Kellogg.

"Todo depende además estrictamente de la voluntad de los líderes mundiales, sobre todo de Estados Unidos, de presionar a Rusia", afirmó Zelenski.

"Rusia sólo está dando señales de que va a seguir evitando negociaciones reales. Esto sólo puede cambiar con fuertes sanciones, fuertes aranceles, una presión real", añadió.