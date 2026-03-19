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Diplomacia arrabalera, la de Donald Trump
Donald Trump estableció un paralelismo entre los bombardeos estadounidenses contra Irán y el ataque japonés a Pearl Harbor hace décadas, mientras defendía la guerra contra Teherán en una reunión con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en Washington.
Washington. El presidente Donald Trump estableció el día de ayer 19 de marzo, un paralelismo entre los bombardeos estadounidenses contra Irán y el ataque japonés a Pearl Harbor hace décadas, mientras defendía la guerra contra Teherán en una reunión con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en Washington.
Trump y Takaichi respondían en el Despacho Oval a las preguntas de la prensa antes de mantener una reunión bilateral, cuando un periodista japonés le preguntó al presidente estadounidense por qué no avisó a sus aliados del inicio de la guerra en Irán. Entonces Trump argumentó que quería mantener el "factor sorpresa".
Y para sorpresa lo que iba a soltar Trump después: “¿Quién conoce mejor las sorpresas que Japón?”, dijo. “¿Por qué no me has hablado de Pearl Harbor?”.
Takaichi abrió más los ojos y se movió en su silla mientras Trump, sentado a su lado en el Despacho Oval, evocaba el momento que llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial.
Japón llevó a cabo un ataque sorpresa contra la marina estadounidense en Pearl Harbor, en Hawái, el 7 de diciembre de 1941, lo que provocó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.
Japón se rindió en 1945 tras ser blanco de las dos primeras y últimas bombas atómicas usadas en la historia, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que causaron 214,000 muertos.