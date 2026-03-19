Diplomacia arrabalera, la de Donald Trump

Washington. El presidente Donald Trump estableció el día de ayer 19 de marzo, un paralelismo entre los bombardeos estadounidenses contra Irán y el ataque japonés a Pearl Harbor hace décadas, mientras defendía la guerra contra Teherán en una reunión con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en Washington.

Trump y Takaichi respondían en el Despacho Oval a las preguntas de la prensa antes de mantener una reunión bilateral, cuando un periodista japonés le preguntó al presidente estadounidense por qué no avisó a sus aliados del inicio de la guerra en Irán. Entonces Trump argumentó que quería mantener el "factor sorpresa".

Y para sorpresa lo que iba a soltar Trump después: “¿Quién conoce mejor las sorpresas que Japón?”, dijo. “¿Por qué no me has hablado de Pearl Harbor?”.

Takaichi abrió más los ojos y se movió en su silla mientras Trump, sentado a su lado en el Despacho Oval, evocaba el momento que llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial.

Japón llevó a cabo un ataque sorpresa contra la marina estadounidense en Pearl Harbor, en Hawái, el 7 de diciembre de 1941, lo que provocó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

Japón se rindió en 1945 tras ser blanco de las dos primeras y últimas bombas atómicas usadas en la historia, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que causaron 214,000 muertos.