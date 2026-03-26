Azúcar, ¿tormenta perfecta?

Se registran, al mismo tiempo, tres factores nocivos que están provocando la asfixia de la industria azucarera mexicana.

Parece la tormenta perfecta. Se trata de una situación catastrófica originada por un conjunto de factores negativos.

Como jinetes del apocalipsis: el creciente contrabando, el recorte de las exportaciones y el aumento en el uso de sustitutos por parte de la industria, cabalgan a toda velocidad y amenazan con hacer sucumbir a éste importante sector productivo del país.

Tal vez no sea el final de la industria azucarera, pero sí podría ser una de las peores crisis que haya vivido este sector en México.

Los datos

La Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), presidida por Claudia Fernández González, ha encendido los focos rojos de alerta, por el contrabando de azúcar.

De acuerdo con información pública, de Guatemala, entre octubre del 2025 y febrero del 2026 se exportaron a México 16,000 toneladas métricas (tm).

En el mismo periodo México reportó importaciones por sólo 1,000 tm. Hay una notable discrepancia entre los datos de ambos países.

Son 15,000 tm que ingresaron al país y que presuntamente no pagaron el arancel correspondiente del 156 por ciento.

Al mismo tiempo se han identificado bultos de azúcar de Ingenio Palo Gordo, Santa Ana y La Unión en diversas centrales de abasto del país. De manera destacada la Central de Abasto de Iztapalapa en la CDMX.

Esto es sólo una muestra del volumen de azúcar de contrabando, sin embargo, se desconocen las cifras reales de importaciones desde Guatemala que compiten de manera desleal con el azúcar producida en México.

De acuerdo con un boletín de prensa, la Fiscalía General de la República (FGR), llevó a cabo un operativo cerca de la aduana de Ciudad Hidalgo, Chiapas, donde incautó un tráiler con 22 toneladas de azúcar, presuntamente del Ingenio Guatemalteco de Palo Gordo.

El contexto

De acuerdo con un análisis del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), que encabeza Juan Carlos Anaya, la industria azucarera mexicana enfrenta un escenario adverso, marcado por el contrabando en la frontera sur, la reducción de las exportaciones hacia Estados Unidos y la creciente sustitución del azúcar por jarabe de maíz de alta fructosa.

Estos factores han comenzado a presionar los precios, reducir ingresos y generar distorsiones que afectan a toda la cadena productiva, desde los cañeros hasta los ingenios.

El ingreso ilegal de azúcar proveniente de Guatemala, se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación y confirma las cifras de contrabando de azúcar mencionadas.

El contrabando, señala GCMA, introduce ilegalmente, azúcar a México, a precios artificialmente bajos, lo que desplaza a la producción nacional.

Además del contrabando, la menor cuota y el cambio en consumo están agravando el desequilibrio en el mercado azucarero mexicano.

Exportación, a la baja; sustitutos, al alza

A la presión del contrabando se suma la reducción en la cuota de exportación de azúcar hacia Estados Unidos, lo que limita la salida de excedentes y eleva la disponibilidad en el mercado interno.

Esta situación incrementa la presión sobre los precios en un contexto ya debilitado por la competencia desleal.

En paralelo, la industria de alimentos y bebidas ha intensificado el uso de jarabe de maíz de alta fructosa como sustituto, lo que reduce la demanda estructural de azúcar.

Este cambio en los patrones de consumo profundiza el desbalance entre la oferta nacional y el consumo interno, lo que debilita aún más al sector.

El GCMA advierte que la combinación de estos factores ya afecta de forma directa en la cadena caña-azúcar, con caídas en los precios, menores ingresos para los ingenios y afectaciones económicas para los productores.

Ante este panorama, el reporte considera urgente reforzar la vigilancia en la frontera sur, mejorar la coordinación entre autoridades y revisar las condiciones comerciales actuales.

También destaca la necesidad de adaptar la política pública frente a la reducción de exportaciones y el avance de sustitutos, con el propósito de preservar un sector estratégico para la economía nacional.

Todas las señales son negativas. La alerta ya fue emitida por autoridades y especialistas.

Veremos cómo reacciona el gobierno mexicano. Al tiempo.

Atisbos

Los aranceles que decidió aplicar México a China podrían tener represalias por parte de esta última nación, en contra de la nuestra.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reiteró que México está en su derecho de aplicar aranceles a países con los que no tiene acuerdos comerciales y que busca piso parejo en favor de la industria nacional.

Lo cierto es que México debe ser cuidadoso de no cerrar la puerta por completo a una de las potencias económicas más importantes del mundo. Al tiempo.