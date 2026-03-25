Las pérdidas de la Fed se reducen drásticamente hasta los 19,600 millones de dólares en el 2025

La Reserva Federal (Fed) registró unas pérdidas mucho menores el año pasado, según los estados financieros auditados publicados ayer 25 de marzo, gracias a la contracción de su balance y a la reducción de los gastos por intereses.

La Fed indicó que su pérdida global total para todo el 2025 se situó en 19,600 millones de dólares, frente a las pérdidas de 77,500 millones en el 2024 y de 114,600 millones en el 2023. La última vez que obtuvo ganancias fue en el 2022, cuando ese año devolvió 76,000 millones al gobierno, frente a los 109,000 millones del 2021.

Las pérdidas de la Fed están relacionadas con las consecuencias de la política monetaria aplicada durante la pandemia de Covid-19. En aquel momento, la Fed compró bonos del Tesoro e hipotecarios de forma agresiva, tanto para estabilizar los mercados financieros en crisis como para proporcionar un estímulo económico, cuando su tasa de interés objetivo se situaba en niveles cercanos a cero y ya no podía reducirse más.

La Fed obtiene ingresos de los bonos que posee y de los servicios que presta al sector financiero. Durante la mayor parte de su historia, esto le reportó al banco central cantidades sustanciales de dinero y, por ley, cualquier excedente que quedara una vez cubiertas sus operaciones se devolvía al Tesoro.

Las compras de bonos de la Fed alteraron esa relación después de que el banco central comenzara a subir las tasas de interés para combatir la inflación en el 2022, ya que el dinero que la Fed pagó a las instituciones financieras para mantener su objetivo de tasas de interés en línea pasó a superar los ingresos procedentes de los bonos y los servicios.

En el 2025, la Reserva Federal registró unos gastos por intereses de 12,100 millones de dólares, frente a los 68,000 millones del 2024.

La presión sobre los resultados de la Fed se ha ido aliviando gracias a los recortes de tasas que comenzaron en el 2024, lo que ha llevado la tasa de los fondos federales desde el máximo entre 5.25 y 5.5% hasta el nivel actual entre 3.5 y 3.75 por ciento.

El camino de vuelta a la rentabilidad

La Reserva Federal ha subrayado que las ganancias y pérdidas derivadas de sus actividades no influyen en su capacidad para aplicar la política monetaria.

La Fed contabiliza sus pérdidas registrando lo que se denomina un activo diferido. Una vez cubierto ese saldo, la Fed ha afirmado que volverá a transferir los beneficios excedentes al Tesoro.

El volumen actual del activo diferido de la Fed asciende a 245,000 millones de dólares, y su evolución en los últimos meses indica que la Fed ha vuelto a generar beneficios, aunque a un nivel muy modesto. Los analistas coinciden en general en que la Fed tardará años en liquidar por completo dicho activo diferido.

Tensiones políticas

Las pérdidas han desempeñado un papel secundario en algunas de las tensiones relacionadas con los sobrecostes de la sede de la Fed en Washington, un asunto que se convirtió en un importante punto de fricción entre el banco central y la Administración Trump, cuando el Departamento de Justicia inició una investigación penal.

Más allá de eso, las pérdidas de la Fed dieron lugar brevemente a una iniciativa en el Congreso para modificar el conjunto de herramientas de control de tasas de la Fed, lo que, en teoría, habría reducido los pagos de intereses que venía realizando a las instituciones financieras.

Altos cargos de la Reserva Federal y varios analistas del sector privado advirtieron de que jugar con las herramientas de control de tasas de la Fed podría provocar una reacción violenta en los mercados.

El nombramiento de Kevin Warsh para suceder al actual presidente, Jerome Powell, cuyo mandato al frente de la Fed finaliza en mayo, podría traer consigo grandes cambios en la forma en que la Fed gestiona sus carteras de bonos y controla las tasas de interés.

La Fed obtiene ingresos de los bonos que posee y de los servicios que presta. Durante gran parte de su historia, obtuvo cantidades sustanciales de dinero.