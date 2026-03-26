Sofisticación en la adquisición de smartphones

El mercado de smartphones en México no solo mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido, sino que registra una reconfiguración en los canales de compra, un gasto creciente en su adquisición y una estabilidad en su frecuencia de reemplazo.

En 2025 se comercializaron más de 35 millones de dispositivos inteligentes (crecimiento anual de 7%), que resalta su dinamismo de mercado incluso en un entorno macroeconómico incierto.

Sin embargo, reducir el mercado a una métrica de volumen o cuota de fabricantes sería insuficiente.

El usuario mexicano ha dejado de ser un comprador oportunista para convertirse en un usuario informado, selectivo y dispuesto a invertir más en tecnología.

Declive relativo de operadores. Uno de los cambios más significativos es la reconfiguración de los canales de venta.

Históricamente, las tiendas de los operadores móviles fungían como el principal punto de acceso para la adquisición de equipos. Hoy, esa centralidad se ha reducido significativamente.

Entre 2022 y 2025, la participación de los operadores en los ingresos por venta de smartphones cayó de aproximadamente 75% a 59%, mientras que los distribuidores, que incluyen el retail, comercio electrónico y canales independientes, ganaron terreno hasta alcanzar 41% y aumentando trimestralmente.

Este desplazamiento no es casualidad. Responde a una mayor agresividad competitiva por parte de los distribuidores, quienes han sabido capitalizar tres ventajas clave: precios más competitivos, mayor diversidad de portafolio y esquemas de financiamiento más flexibles.

Con todo, el empoderamiento decisional ha migrado hacia el consumidor.

Mayor gasto, mejor tecnología. Otro indicador contundente de la evolución referida es el incremento en el gasto promedio por dispositivo. Al cierre de 2025, este alcanzó $5,009 pesos, con una tasa de crecimiento anual de 10.2% desde 2021.

Este aumento más que reflejar un efecto inflacionario, obedece a la migración hacia dispositivos de gama media, alta y premium. En otras palabras, el consumidor invierte más para equiparse mejor.

Este comportamiento revela una mayor valoración del smartphones como herramienta integral de productividad, educación, entretenimiento y conectividad integral en su vida.

Racionalidad en el reemplazo. A diferencia de lo que podría anticiparse en un mercado dinámico, el ciclo de reemplazo se ha mantenido estable en aproximadamente 26 meses.

Lejos de un consumo impulsivo, el usuario mexicano ha optimizado su inversión, al extender la vida útil de su dispositivo sin renunciar a la actualización tecnológica cuando esta resulta verdaderamente necesaria. De ahí, la mayor racionalidad en el reemplazo de los smartphones.

Tipo de cambio como elemento crítico. De cara a 2026, las perspectivas siguen siendo positivas, pero no exentas de riesgos. A diferencia de otros mercados, el de smartphones en México está altamente expuesto a factores externos, particularmente a las condiciones de oferta global y a la paridad peso–dólar.

Puesto que la mayoría de los dispositivos se producen en Asia, cualquier depreciación del peso impacta directamente en los precios al consumidor. Así, la estabilidad cambiaria se posiciona como el principal determinante del poder adquisitivo tecnológico.

En un escenario de estabilidad, es previsible que continúe la tendencia hacia un mayor gasto promedio y una consolidación del segmento premium.

Asimismo, la competencia entre canales seguirá intensificándose, en beneficio del usuario final.

El mercado mexicano de smartphones ha dejado atrás su etapa de expansión basada en volumen para entrar en una fase de sofisticación. Hoy, la clave no sólo está en cuántos dispositivos se venden, sino en cómo, dónde y por qué se adquieren.

La diversificación de canales, el incremento en la inversión en los equipos y la racionalización en su adquisición configuran un nuevo paradigma en el que el usuario es más exigente, el mercado más competitivo y los smartphones más relevantes que nunca.