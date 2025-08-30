Cruz Roja afirma que la evacuación masiva de Ciudad de Gaza es imposible

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) denunció el sábado los planes de Israel de realizar una evacuación masiva de Ciudad de Gaza antes de una operación militar, insistiendo en que es imposible hacerlo de forma segura.

"En las condiciones actuales, no hay posibilidad de que una evacuación en masa en la Ciudad de Gaza se lleve a cabo de manera segura y digna", declaró en un comunicado Mirjana Spoljaric.

"La medida daría lugar a un movimiento poblacional a gran escala que ninguna zona de la Franja de Gaza podría absorber, dada la destrucción generalizada de la infraestructura civil y la extrema escasez de alimentos, agua, alojamiento y atención médica", agregó.

A pesar de la presión internacional, el ejército israelí no da señales de que vaya a suspender sus planes de tomar Ciudad de Gaza, que considera como uno de los últimos bastiones de Hamás.

Aunque no llamó explícitamente a evacuar la mayor urbe del territorio palestino, el miércoles afirmó que esto es "inevitable".

"Muchos (civiles) no están en condiciones de cumplir órdenes de evacuación a causa del hambre, enfermedades, heridas o discapacidad", consideró Spoljaric.

Si se emite una orden de evacuación, "Israel debe tomar todas las medidas posibles para que las personas civiles gocen de condiciones satisfactorias de alojamiento, higiene, salubridad, seguridad y alimentación (...). Estas condiciones no se pueden cumplir hoy en Gaza".

"Por lo tanto, en las circunstancias actuales, una evacuación sería no solo impracticable, sino también incomprensible", insistió.

Según una estimación de la ONU, alrededor de un millón de palestinos se encuentran en Ciudad de Gaza.

Miles de habitantes ya han huido de la ciudad, situada en el norte del territorio asolado por la guerra, que fue desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

En las últimas tres semanas, Israel intensificó sus bombardeos aéreos sobre Gaza y multiplicó las operaciones en las afueras de esta ciudad, afectada por la hambruna según la ONU.