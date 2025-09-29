Condenan a 7 años de prisión a fundadora de start-up por fraude a JPMorgan Chase

Un juez federal de Estados Unidos condenó el lunes a la fundadora de una start-up tecnológica, Charlie Javice, a unos siete años de prisión por cometer fraude contra JPMorgan Chase en un acuerdo de 175 millones de dólares.

Javice, quien en 2021 vendió su negocio en línea Frank al gigante bancario, fue declarada culpable en marzo por un jurado en Nueva York por haber construido su empresa sobre millones de usuarios falsos.

El juez de distrito Alvin Hellerstein sentenció el lunes a la exempresaria a 85 meses de prisión, de acuerdo con un portavoz del Departamento de Justicia.

En su denuncia, los fiscales estadounidenses afirmaron que Javice contrató a un científico de datos externo para crear un "conjunto de datos artificiales" después de que un ingeniero de la empresa rechazó la solicitud, alegando preocupaciones sobre su legalidad.

Javice presentó a Frank como una manera de simplificar el proceso para completar las solicitudes de ayuda financiera para acceder a la educación superior en Estados Unidos.

JPMorgan se sintió atraído por esta empresa tecnológica emergente como un medio para ofrecer sus servicios bancarios a un público joven.

Javice perpetró "un audaz y multifacético esquema criminal" que fue "impulsado por la codicia", dijo Micah Festa, de la fiscalía estadounidense y quien había pedido una sentencia de 12 años.

Aunque el caso evidenció una "muy deficiente" diligencia debida por parte de JPMorgan, el juez Hellerstein afirmó que la conducta de Javice merecía ser castigada.

"La estafa sigue siendo estafa, ya sea que engañes a alguien muy inteligente o a alguien ingenuo", dijo Hellerstein.

También señaló que Javice no tenía antecedentes penales y contaba con un historial de "buenas acciones" en favor de organizaciones benéficas y miembros de su familia.

La exempresaria, de 33 años, se disculpó con JPMorgan y los empleados e inversionistas de Frank.