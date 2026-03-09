Colombia define aspirantes presidenciales

Bogotá. Colombia vivió una jornada electoral clave que empieza a reconfigurar el mapa político de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

En medio de las consultas interpartidistas (primarias) realizadas ayer, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, la senadora Paloma Valencia y el exsenador Roy Barreras resultaron ganadores en sus respectivas coaliciones, consolidándose como candidatos presidenciales para los comicios programados para el 31 de mayo. Iván Cepeda, delfín de Gustavo Petro no pudo participar, pero sí estará en las boletas electorales del 31 de mayo como independiente.

La senadora Paloma Valencia logró una victoria contundente en la consulta de la derecha, respaldada por el electorado cercano al Centro Democrático y al expresidente Álvaro Uribe. Se convierte en la rival de Iván Cepeda.

En el bloque de izquierda y sectores progresistas, el vencedor fue el exsenador Roy Barreras, quien compitió en la consulta organizada por el Frente por la Vida.

Elecciones legislativas

Además, los votantes eligieron entre más de 3,000 candidatos para ocupar 102 escaños del Senado y 182 escaños de la Cámara de Representantes, en una elección que los analistas han pronosticado que estará dividida entre unas dos docenas de partidos, lo que probablemente obligará al próximo presidente a formar un gobierno de coalición.