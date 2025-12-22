CBS cancela programa sobre cárcel

El Salvador. El canal CBS enfrenta críticas tras cancelar la emisión de un reportaje sobre la cuestionada megacárcel salvadoreña a la que el presidente Donald Trump ha enviado a migrantes indocumentados.

El episodio se produce en un contexto de ofertas de compra entre los grupos mediáticos estadounidenses a la sombra de Trump, cercano a los propietarios de CBS.

El mítico programa de CBS News "60 Minutes" tenía previsto emitir el domingo por la noche un reportaje que daba voz a venezolanos expulsados por las autoridades estadounidenses, no hacia su país, sino hacia al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, construida por el presidente Bukele.

La cárcel ha recibido denuncias de violaciones de derechos humanos.

CBS anunció que el segmento se emitirá "en una próxima emisión".

CBS, adquirida este año por la familia de Larry Ellison, una de las personas más ricas del mundo y un importante donante de Trump, afirmó que el reportaje requería "información adicional".

Sin embargo, según la periodista que supervisó el reportaje, Sharyn Alfonsi, la emisión se canceló por razones políticas.

Fue Bari Weiss, redactora en jefe de CBS News, quien tomó la decisión de bloquear su difusión, afirma Alfonsi en un correo interno.

El reportaje "es fácticamente correcto. Considero que retirarlo ahora, tras todas las rigurosas verificaciones, no se corresponde con una decisión editorial, sino con una decisión política", escribe la reportera.

Weiss fue nombrada en octubre cabeza de CBS News, tres meses después de la compra de Paramount, matriz de CBS, por Skydance, propiedad de la familia Ellison.

Paramount-Skydance busca actualmente adquirir Warner Bros Discovery en lugar de Netflix, una puja millonaria que Donald Trump ha dejado claro que sigue con gran interés.