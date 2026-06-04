Carta abierta al Presidente de la Federación de Rusia del Presidente de Ucrania

Lea la carta abierta íntegra que envió el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a su homólogo ruso Vladimir Putin:

Cuando usted asumió el liderazgo de Rusia hace más de 26 años, muchos en Ucrania lo veían de manera positiva. Así fue. Eso ya quedó en el pasado.

Ahora, la absoluta mayoría de los ucranianos ve de manera positiva que nuestros drones de largo alcance hayan visitado la inauguración de su foro en San Petersburgo, tras recorrer una distancia de más de 1,000 kilómetros. Como usted bien sabe, esta distancia no es el límite de nuestras capacidades.

Los 26 años de su gobierno han cambiado por completo la agenda en las relaciones entre Ucrania y Rusia. De las discusiones sobre el intercambio comercial y otros asuntos civiles, nuestros pueblos han pasado a una temática exclusiva de impactos y pérdidas.

Casi la mitad de sus 26 años en el poder en Rusia los ha pasado en guerra contra Ucrania.

Diga lo que diga sobre la OTAN, la geopolítica y el idioma ruso, esta guerra es su elección personal: una guerra sin una causa real. Así es como la recordará la historia.

Este tiempo podría haber transcurrido de una manera completamente diferente.

A menudo escuchamos que la guerra le acomoda. Por supuesto, no en aquellos casos en los que se trata de la seguridad de su residencia en Valdái o del desfile en Moscú. Su propia vida es valiosa para usted.

Pero ahora todos vemos que esto, finalmente, está dejando de acomodar a los rusos: el hecho de que la guerra le trae cada vez más negatividad a Rusia.

No les gustan nuestros drones y misiles. No les gusta la escasez de gasolina y el constante aumento de los precios. No les gustan las prohibiciones permanentes. No les gusta su intención de organizar una segunda ola de movilización para expandir la guerra hacia otra dirección en Ucrania o dirigirla contra otros países vecinos de Rusia. No les gusta que no se vea el final de su guerra.

Sí, usted todavía puede obligar a los rusos a existir de esa manera. Pero sus recursos se están reduciendo significativamente. No tendrá suficiente dinero ni fuerza política para seguir comprando la lealtad de los rusos, como lo hizo durante 26 años. Nosotros haremos todo lo posible para que el mundo se encargue de eso.

Como usted mismo dice: «hay que calcularlo todo».

Ayer recibí el informe sobre las bajas de su ejército en el frente de Ucrania en mayo. Son, nuevamente, más de 30 mil rusos muertos y gravemente heridos. Mantenemos exactamente esa cifra cada mes, y tenemos confirmación en video de cada una de sus bajas, esto no son palabras vacías.

Sabemos que, de sus bajas en el frente, el 63 por ciento son muertos y solo el 37 por ciento son heridos. En el siglo XXI, los ejércitos no pueden permitirse tal balance. En el futuro, la proporción de muertos aumentará.

No es que en Ucrania nos preocupemos por los rusos. Después de todo lo que su guerra ha traído a Ucrania. Pero yo me preocupo por los ucranianos.

Perdemos a nuestra gente, y cada una de nuestras pérdidas nos duele. E incluso cuando el nivel de bajas ucranianas es de uno a cinco o de uno a seis en comparación con las bajas rusas, esto sigue teniendo una gran importancia.

Como también importa el hecho de que usted ya, de manera regular, cada pocos meses, posponga los plazos límite para la captura de nuestras regiones, principalmente de la región de Donetsk. Tampoco la capturará este año.

Pero nosotros en Ucrania no queremos una guerra permanente. Sabemos muy bien que sin guerra es infinitamente mejor. Queremos lograr esto. Estoy seguro de que la mayoría de los rusos está dispuesta a dar una respuesta positiva a esto, y usted lo sabe.

Muchos no creían que Ucrania resistiría tanto tiempo en su defensa. Usted no lo creía. Y quienes le asesoraban tampoco lo creían. Fue un error.

Usted no esperaba una resistencia a gran escala por parte de Ucrania y no pronosticó que todo llegaría tan lejos. Pero todos estamos aquí: en el quinto año del enfrentamiento a gran escala.

No tenga miedo de salir de la guerra, eso es lo principal que se requiere de usted ahora. Ucrania mantiene su independencia. Y la mantendrá. A pesar de cualquier otro pronóstico.

Hemos unido a muchos en el mundo en defensa de Ucrania y en su contra. Hemos encontrado armas y financiamiento. Nosotros recibimos apoyo, usted recibe sanciones. Y así continuará hasta que haya justicia para Ucrania, la cual queremos y se puede alcanzar.

No permitiremos que tengan éxito quienes intentan convencerle de que las sanciones contra Rusia se debilitarán notablemente y que el apoyo a Ucrania se reducirá considerablemente sin cambios significativos en su posición respecto a Ucrania. El ejemplo de Orbán demuestra con qué deshonra terminan quienes eligen ayudar a Rusia en la guerra contra nosotros.

Ucrania superó inviernos duros cuando usted intentó destruir nuestra energía. Resistimos, e incluso en la oscuridad, la entereza de los ucranianos se mantuvo.

Hemos llevado la guerra a su territorio, y usted no habría podido lidiar con esto sin la ayuda de Corea del Norte. Usted es el primer gobernante de Rusia que se vio obligado a pedir ayuda a Pionyang. Y hoy en día, usted depende por completo de China, también por primera vez en la historia de Rusia.

Usted contaba con que a los ucranianos no les alcanzarían las fuerzas para defenderse, pero ahora nuestros muchachos ayudan a construir la defensa de nuestros socios en Oriente Medio y en el Golfo.

Usted esperaba disturbios internos en Ucrania, pero fueron sus propias formaciones militares las que se rebelaron contra usted. El 23 de junio será un aniversario más, y el silencio no borrará este hecho de la historia.

Y son sus propios funcionarios gubernamentales, empresarios y propagandistas los que ahora lo miran con evidente cansancio. El mundo lo ve. El mundo no está cansado de Ucrania, algo con lo que usted contó durante mucho tiempo. En cambio, sí hay cansancio de Rusia, incluso entre aquellos en el mundo global que le ayudan a eludir las sanciones y a mantener a flote la economía.

Usted no puede dejar de notar esto. Después de 26 años, la vejez ha comenzado a pasar factura. Cuanto más avance el tiempo, mayor será el cansancio, también de usted.

Hemos visto documentos de inteligencia que indican que usted está considerando planes de guerra incluso para los años 2027 y 2028. También sabemos que espera que la balística haga por usted lo que todo lo demás no logró. Quiere involucrar aún más a Bielorrusia en la guerra, y ahora nos vemos obligados a prepararnos también para esto. Vemos que está jugando alguna partida con Transnistria. Sus propagandistas amenazan de una forma u otra a todos los vecinos de Rusia. ¿Realmente quiere pasar por todo esto?

La elección ahora es suya. Basta de guerra. Ucrania propone terminar esta guerra. Hay que hacerlo de manera honesta, digna y garantizar que no habrá un nuevo estallido de la guerra.

Vemos que los Estados Unidos prestan toda su atención al asunto de Irán, y no es correcto simplemente esperar a que en su atención llegue el turno de la guerra en Europa. Ucrania propone terminar la guerra en un formato entre nosotros y usted. Le propongo una reunión.

Todos escucharon cómo sus representantes, sonriendo, decían que yo supuestamente podría ir a Moscú. Pero después de estos 26 años, un líder ucraniano en su capital, al igual que un líder ruso en Kyiv, no tiene nada que hacer.

Hay países que tradicionalmente reciben a líderes para resolver cuestiones de guerra y paz. Suiza, Turquía, los países del mundo árabe, muchos pueden y quieren albergar esta reunión. Son los líderes quienes resuelven las cuestiones clave, así ha sido y será siempre. Propongo fijar una fecha clara para la reunión.

Escuchamos que a usted le prometieron en Alaska la resolución de algunas cosas que conciernen a Ucrania y Europa. Pero ya ve que los asuntos ucranianos y europeos no se resuelven en Anchorage.

Al canal bilateral iniciado entre nosotros pueden unirse otros participantes designados. Dado que la guerra se desarrolla en Europa, y nosotros en Ucrania necesitamos garantías de seguridad, y usted también quiere garantías de seguridad para sí mismo, parece lógica la participación de quienes realmente pueden actuar como garantes.

Consideramos que la participación de Europa es necesaria: de aquellos que realmente tienen la capacidad de influir en la situación. Consideramos que los Estados Unidos deben estar en el proceso, y esto es lo que puede definir la configuración de la nueva arquitectura de seguridad en nuestra parte del mundo.

Ya tuvimos la experiencia de muchos tratados con Rusia y de los Acuerdos de Minsk que no funcionaron. Por lo tanto, es necesario encontrar, ante todo, nuestras respuestas bilaterales a las preguntas existentes, y no esconderse de las preguntas complejas detrás de cualquier formulación, grupos técnicos o la pérdida de tiempo en la diplomacia de lanzadera.

Con su guerra, usted ha distanciado para siempre a Ucrania y a Rusia. La línea del frente ahora es la línea desde la cual debe comenzar la diplomacia.

Ucrania está dispuesta a un cese al fuego completo durante el tiempo que duren las negociaciones. Y esta es una práctica estándar que confirman ahora también las circunstancias en torno a Irán. El intento de establecer un silencio real es el mejor comienzo para empezar a hablar entre nosotros. Consideramos que esto no será simplemente un intento, sino un cese al fuego real, si usted así lo desea.

Usted sabe que el monitoreo del cese al fuego a lo largo de la línea de detención puede ser garantizado por los Estados Unidos.

Ucrania está dispuesta al intercambio de prisioneros de guerra bajo el principio de «todos por todos», y esto puede convertirse en un buen prólogo para el fin de la guerra. Hay que dar pasos serios para el regreso de los civiles y niños que fueron deportados durante la guerra. Hay que definir cuál será el futuro para todas las próximas generaciones de ucranianos y rusos.

Si usted personalmente, en sus pensamientos, no llega a la idea de que es hora de terminar esta guerra, Ucrania continuará luchando por su existencia. Tendremos a quienes nos apoyen.

Pero también usted tendrá que luchar significativamente más por su existencia, no la de Rusia, sino la suya personal. Y esto no es una amenaza de mi parte o de Ucrania. Son hechos de la historia rusa que usted conoce bien: cuando Rusia se cansa, ocurren cambios.

Nosotros podemos trabajar para generar ese cansancio. Usted puede detener su guerra.

Eterna memoria a todos aquellos cuyas vidas fueron arrebatadas por esta guerra.

¡Gloria a Ucrania!

Ref.: https://www.president.gov.ua/en/news/vidkritij-list-prezidentu-rosijskoyi-federaciyi-vid-preziden-104769