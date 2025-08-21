Canadá supera los 4,500 casos de sarampión, la cifra más alta en las Américas

El número de casos de sarampión en Canadá superó los 4,500, y la provincia de Alberta (oeste), con unos cinco millones de habitantes, registró más casos este año que Estados Unidos, según cifras oficiales actualizadas este jueves.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicados en agosto muestran que Canadá representa aproximadamente la mitad de todos los casos de sarampión confirmados en la región de las Américas este año.

Canadá erradicó oficialmente el sarampión en 1998, pero el virus ha resurgido con fuerza, especialmente entre los miembros no vacunados de ciertas comunidades cristianas menonitas. La enfermedad es altamente contagiosa.

La provincia de Ontario, la más populosa de Canadá, con unos 16 millones de habitantes, registró 2,366 casos, según datos del gobierno federal actualizados esta semana. Ese informe sitúa el número nacional de casos en 4.638.

El gobierno de Alberta, que publica sus cifras semanales los jueves, afirmó haber registrado 1,790 casos, convirtiendo a la zona en la más afectada per cápita.

Estados Unidos, que enfrenta su peor epidemia de sarampión en 30 años, confirmó 1,375 casos, según informaron esta semana los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia nacional de salud pública.

La Organización Panamericana de la Salud, oficina regional de la OMS, indicó este mes que el 71% de los casos confirmados se dieron en personas no vacunadas, y un 18% adicional en personas cuyo estado de vacunación se desconocía.