Asciende a 11 la cifra de muertos tras accidente de avión de carga de UPS en Estados Unidos

Al menos 11 personas murieron y varias más resultaron heridas por el accidente de un avión de carga poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Louisville, en Kentucky, anunció el miércoles el gobernador de ese estado.

El número de muertos "asciende a 11. Me temo que llegue a 12, posiblemente para el final del día", dijo Andy Beshear, que señaló que se siguen las tareas de búsqueda de un número indeterminado de desaparecidos.

El avión explotó cuando se precipitó el martes contra negocios cercanos aeropuerto.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigan las causas del accidente.

Todd Inman, investigador de la NTSB dijo a reporteros que grabaciones de circuito cerrado del aeropuerto "muestran el motor izquierdo desprendiéndose del ala en la carrera de despegue".

El avión destruyó o dañó múltiples edificios, dejando un campo de escombros en llamas de casi 800 metros, su motor izquierdo quedó "en el aeródromo", dijo Inman.

Agregó que los aparatos de registro de datos de vuelo y de voz de la cabina, conocidos como las cajas negras de un avión, fueron identificados y serán enviados a Washington para su análisis.

El accidente del martes es el más mortal en la historia de la empresa global de entrega de paquetes UPS. Su centro principal, Worldport, está en Louisville, donde emplea a miles de personas.

Pudo ser "peor"

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el vuelo 2976 de UPS se estrelló hacia las 17H15 locales, e identificó la aeronave como un McDonnell Douglas MD-11 que partía de Kentucky con destino a Hawái.

A principios de septiembre, UPS Airlines operaba una flota de alrededor de 500 aviones de transporte de mercancías, incluidos 27 MD-11.

El avión, cargado con unos 38.000 galones de combustible para el vuelo de larga distancia a Hawái, estuvo a punto de impactar contra una importante planta de ensamblaje de vehículos Ford que emplea a unas 3.000 personas, adyacente a las instalaciones de Worldport de UPS.

"Podría haber sido significativamente peor", dijo Beshear sobre la tragedia.

Un video aficionado difundido por la cadena local WLKY muestra el motor izquierdo del avión incendiado, mientras el aparato avanza por la pista. El avión terminó a unos 5km del aeropuerto, según la policía.

Los vuelos fueron anulados el martes por la noche pero retomaron en el aeropuerto internacional Mohamed Ali de Louisville, anunció el miércoles por la mañana el alcalde de la ciudad, Craig Greenberg.

UPS en tanto suspendió la operación de clasificación de paquetes en esa sede por segundo día consecutivo.

La empresa viaja a 200 países con casi 2,000 vuelos diarios y una flota de 516 aviones, de los cuales posee 294 y alquila el resto.

Parálisis presupuestal

El accidente ocurre en medio del cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos por falta de acuerdo presupuestario en el Congreso.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, alertó más temprano el martes sobre un "caos masivo" debido a la falta de personal de control aéreo.

"Verán cancelaciones masivas, y puede que vean que cerremos ciertas partes del espacio aéreo, porque simplemente no podemos gestionarlo debido a que no tenemos los controladores de tráfico aéreo", dijo Duffy a periodistas.

En un comunicado en X, Duffy calificó las imágenes del accidente como "desgarradoras", y añadió: "Por favor, únanse a mí en oración por la comunidad de Louisville y la tripulación del vuelo afectada por este horrible accidente".

Todd Inman, de la NTSB dijo que la agencia no estaba notificada de escasez de personal en el aeropuerto de Louisville al momento del accidente, aunque se ha iniciado una investigación completa, incluida la dotación de personal del control de tráfico aéreo.

El mes pasado, otro avión de carga se salió de la pista al aterrizar en Hong Kong, causando la muerte de dos personas en el aeropuerto.