Más de 100 millones de pesos para multifuncional deportivo en Querétaro: Felipe Macías

Con una inversión de 107.7 millones de pesos, la administración municipal de Querétaro que encabeza su presidente Felipe Fernando Macías Olvera, avanza en la rehabilitación integral de la Unidad Deportiva Josefa Ortiz de Domínguez la cual tendrá múltiples espacios para la práctica de diferentes actividades deportivas y podrá ser utilizado por todos los habitantes del Municipio de Querétaro.

Felifer Macías, explicó que para esta obra se contempló la sustitución de gradas en el estadio de béisbol, con una capacidad para cerca de 800 personas e indicó que va a ser un espacio moderno, de vanguardia y multifuncional.

“Vean el tamaño de las naves de los salones de usos múltiples que se están construyendo. Las laterales, la central, es decir, este va a ser un espacio moderno, de vanguardia, multifuncional y muy bonito, que van a poder utilizar todas las personas, usuarios de la unidad deportiva, vecinos y cualquier persona del municipio”, recalcó.

El proyecto contemplará dos mil 695 metros cuadrados de construcción, los cuales incluirán tres edificios con dos plantas para gradas con cubierta y espacios de servicio, en donde se podrán realizar actividades culturales, artísticas y deportivas en beneficio de más de mil 600 habitantes de la zona y de la capital.

La rehabilitación de gradas se divide en tres etapas, la primera etapa con una inversión de 34.9 millones de pesos incluirá: sanitarios para hombres, mujeres y para personas con alguna discapacidad; baños para jugadores con vestidores, en ambas plantas; oficinas; sala de juntas y un cuarto de máquinas para el primer nivel; mientras que en la segunda planta se incluirán salón de usos múltiples y entrenamiento físico, en el cual se tendrá un área funcional y deportiva.

Para la segunda etapa contemplará todas las gradas, un salón de conferencias en donde se invertirán 39.9 millones de pesos y para la tercera etapa se colocará pasto sintético para la rehabilitación del campo de béisbol, con una inversión de 32.9 millones de pesos con el fin de fomentar la práctica del deporte, así como la sana convivencia de las y los queretanos.