Precios del petróleo suben más de 2% por nuevas preocupaciones sobre suministro

Los precios del petróleo subieron más de un 2%, el jueves, después de que un buque de carga fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido cerca de Omán, lo que desató preocupación sobre cuánto tiempo podría tardar el flujo de petróleo en Oriente Medio en volver a los niveles anteriores a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

A primera hora de la sesión, los futuros del crudo caían a sus niveles más bajos desde el 27 de febrero, el día antes de que comenzara la guerra, mientras que los envíos de crudo a través del estrecho de Ormuz alcanzaron su máximo desde el inicio del conflicto.

Los futuros del Brent subían 1.75 dólares, o un 2.37%, an 75.49 dólares el barril, mientras que los del crudo estadounidense West Texas Intermediate cerraron con un alza de 1.58 dólares, o un 2.25%, a 71.92 dólares.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, había dicho el miércoles que los flujos a través del estrecho de Ormuz se acercaban a los niveles previos a la guerra. No obstante, señaló que la normalización llevaría unas semanas, ya que era necesario retirar las minas del estrecho.

No obstante, el jueves, un buque de carga denunció un presunto ataque cuando intentaba atravesar el estrecho de Ormuz cerca de la costa de Omán, según la organización británica Maritime Trade Operations.

"Los tanques de almacenamiento de todo el Golfo están llenos entre un 50% y un 60%, por lo que, si el tráfico de petroleros por el estrecho no repunta a corto plazo, los productores tendrán que reducir la producción, y la recuperación total se trasladará al año que viene", dijeron en un informe analistas de la consultora Rystad Energy.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra ha permitido la reanudación del tráfico por el estrecho, que Irán había bloqueado en la práctica.

Se estableció un periodo de 60 días de negociaciones para abordar cuestiones más espinosas, como el programa nuclear de Irán.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comunicó el jueves a los aliados del golfo Pérsico que cualquier acuerdo con Irán tendría en cuenta sus intereses, al concluir un viaje por Oriente Medio destinado a ganarse el apoyo de socios regionales que tenían profundas reservas sobre el acuerdo preliminar.

Goldman Sachs dijo que no espera un gran repunte de la producción iraní, incluso si el alivio de las sanciones se prolonga después de la fecha de vencimiento del 21 de agosto.