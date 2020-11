Lima. Por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, el pleno del Parlamento aprobó el día de ayer 9 de noviembre, la vacancia del presidente Martín Vizcarra “por incapacidad moral permanente”, al cierre de un segundo juicio político en menos de dos meses, tras denuncias de que había recibido sobornos por el desarrollo de las obras de Lomas de Ilo y del hospital regional de Moquegua, cuando fue gobernador de la referida localidad sureña, entre el 2011 y 2014.

“Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la república”, declaró tras la votación el jefe del Congreso, Manuel Merino, quien tomará las riendas del país hasta completar el mandato actual, que finaliza el 28 de julio del 2021.

Merino dijo que la medida sería notificada de inmediato a Vizcarra, un mandatario que tuvo niveles récord de popularidad en sus 32 meses de gobierno.

“Rechazo enfática y categóricamente estas imputaciones”, “no he cobrado soborno alguno”, afirmó, al defenderse personalmente ante el plenario, mencionó Vizcarra durante su comparecencia en el Congreso antes de la votación del juicio en su contra.

Sus adversarios en el Congreso alegan que habría recibido sobornos cuando era gobernador. Los montos de los supuestos sobornos ascienden a 2.3 millones de soles (unos 623,000 dólares), en un caso investigado por la Fiscalía desde el 2018, pero que recién ahora ganó notoriedad por unos reportajes de prensa. Esta es la segunda moción de vacancia contra Martín Vizcarra, la primera fue tras la difusión de audios que involucraron al presidente y a personal de Palacio de Gobierno en coordinaciones sobre el caso ‘Richard Swing’, un cantante que no cumplió un contrato que le hiciera la secretaría de Cultura.

“No hay pruebas”

Martín Vizcarra reiteró -durante su defensa en el proceso de vacancia en el parlamento- que ‘no hay pruebas de las acusaciones’ que le hacen del presunto pago de coimas (sobornos) en dos obras durante su gestión en el Gobierno Regional de Moquegua.

“Sobre mi defensa es importante dejar claro que no es una defensa sobre hechos delictivos sino de la institucionalidad de la Presidencia de la República y cómo un proceso de vacancia por la causal de incapacidad permanente no corresponde en este caso y si es válido que proceda sobre hechos que no han sido probados o que no se tiene la certeza que han ocurrido”, dijo durante su defensa.

“La moción que nos convoca hoy aquí está fundamentada en artículos periodísticos, para ser precisos dos reportajes publicados en un diario de circulación nacional. No menciona a ninguna investigación fiscal ni a un proceso judicial, sino a dos reportajes”, señaló.

Vizcarra señaló que los estudios técnicos de las obras de construcción fueron hechos por un organismo de la ONU.

Perú vive en inestabilidad desde la salida de Pedro Pablo Kuczynski en el 2018 acusado de incapacidad moral.