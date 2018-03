El presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump dijo a la cadena MSNBC "dejen que haya una carrera armamentista", cuando se le pidió aclarar una publicación previa en su cuenta de Twitter relativa a armas nucleares, reportó el viernes la emisora.

Trump alarmó a expertos en la no proliferación nuclear el jueves al escribir en un tuit: "Estados Unidos debe fortalecer enormemente y ampliar sus capacidades nucleares hasta el momento en el que el mundo entre en razón sobre las armas atómicas".

La presentadora Mika Brzezinski de MSNBC habló con Trump por teléfono y le pidió que ampliara lo mencionado en su tuit. Brzezinski dijo que el presidente electo le respondió: "Dejen que haya una carrera armamentista. Nosotros los superaremos en cada instancia y vamos a pervivir".

Las acciones de empresas productoras de uranio y de una compañía tecnológica dedicada al combustible nuclear treparon este viernes ante los comentarios de Trump, que asumirá el liderazgo de Estados Unidos el próximo 20 de enero.

No estaba claro qué disparó el tuit de Trump del jueves, el mismo día en que el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que Moscú necesitaba mejorar su potencial nuclear.

