Tokio. El presidente Trump negó que Corea del Norte haya disparado misiles balísticos o haya violado las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, creyendo en la palabra del líder norcoreano Kim Jong-un sobre las evaluaciones que sus propios asesores de Seguridad Nacional realizan. Describió al dictador asesino como un “hombre muy inteligente”.

También reiteró su preferencia por Kim sobre el exvicepresidente Joe Biden, después de que a su rival demócrata el líder norcoreano lo calificara de “tonto de bajo coeficiente intelectual” a través de los medios estatales de Corea del Norte, después de que el demócrata lo calificara de dictador y tirano.

Contradice a Bolton

En una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, Trump protegió a Kim y al mismo tiempo contradijo a su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, así como al propio Abe, al argumentar que este mes, Pyongyang no había lanzado misiles balísticos ni había violado resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

“Mi gente piensa que podría haber sido una violación”, dijo Trump. “Lo veo de manera diferente” expuso.

Cuando se le insistió sobre lo dicho por Bolton sobre el lanzamiento de misiles, el presidente agregó que este mes no le molestaron “personalmente” las supuestas pruebas de misiles de corto alcance de Corea del Norte.

Los comentarios de Trump hicieron recordar sus palabras con las que defendía a Vladimir Putin de una supuesta interferencia en las elecciones presidenciales del 2016 por parte de Rusia.

El sábado, Bolton había dicho a los periodistas que “no había duda” de que Corea del Norte había violado las resoluciones del Consejo de Seguridad al disparar misiles balísticos de corto alcance.

Bolton, “maniaco de guerra”

El mismo sábado, un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte citado en los medios estatales calificó a Bolton como un “maníaco de guerra” con una “estructura mental diferente a la de la gente común”.

Pero Bolton no recibió mucho apoyo del presidente Trump, quien parece ansioso por defender a Kim en medio de un entorno que califica como fracaso una de las apuestas de Trump en política exterior.

“No importa. Todo lo que sé es que no se han realizado pruebas nucleares. No ha habido lanzamiento de misiles balísticos. No se han lanzado misiles de largo alcance”, dijo Trump durante la conferencia de prensa.

Las atrocidades en el tema de derechos humanos por parte del régimen de Kim son abundantes, incluido el trabajo forzoso, el hambre deliberada y las ejecuciones.

En Estados Unidos crecen las críticas hacia Trump por este caso.