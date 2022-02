Tesla Inc. está llamando a revisión a más de 817,000 vehículos en Estados Unidos porque una alerta sonora podría no activarse cuando el vehículo se pone en marcha y el conductor no se ha abrochado el cinturón de seguridad, dijo un regulador de seguridad automotriz de Estados Unidos.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) dijo el jueves que los autos —algunos Model S y Model X de 2021-2022, Model 3 de 2017-2022 y Model Y de 2020-2022— no cumplen con una norma federal de seguridad sobre "protección contra choques de los ocupantes", porque el timbre audible no se activa.

Tesla realizará una actualización de software en remoto (OTA) para solucionar el problema.

La automotriz dijo a la NHTSA que hasta el 31 de enero no tenía conocimiento de ningún accidente o lesión relacionados con el problema.