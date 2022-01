San Salvador.- Los teléfonos móviles de casi tres docenas de periodistas y activistas de El Salvador, varios de los que investigaban supuesta corrupción del Estado, han sido hackeados desde mediados del 2020 y se les ha implantado un sofisticado software espía, según ha descubierto un instituto canadiense.

Los presuntos hackeos, que se produjeron en un entorno cada vez más hostil en El Salvador para medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele, fueron descubiertos a finales del año pasado por The Citizen Lab, que estudia el software espía en la Munk School of Global Affairs de la Universidad de Toronto.

Amnistía Internacional, que colaboró con Citizen Lab en la investigación, dice que posteriormente confirmó una muestra de los hallazgos del instituto de investigación canadiense a través de su propia rama tecnológica.

Citizen Lab dijo que encontró pruebas de incursiones en los teléfonos que ocurrieron entre julio de 2020 y noviembre de 2021. Dijo que no podía identificar al responsable del despliegue del software espía diseñado por Israel normalmente sólo disponible para gobiernos y las fuerzas del orden.

Conocido como Pegasus, el software ha sido adquirido por funcionarios estatales de todo el mundo, algunos de los cuales han utilizado la herramienta para vigilar a periodistas.

En el ataque de El Salvador, el fuerte enfoque en editores, reporteros y activistas que trabajan dentro de ese país centroamericano apunta a un cliente local con un interés particular en sus actividades, dijo Scott-Railton, un investigador senior de Citizen Lab.

"No se me ocurre ningún caso en el que el objetivo casi exclusivo de Pegasus en un país no haya acabado siendo un usuario en ese país", dijo Scott-Railton.