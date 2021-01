Entrevista. Duncan Wood y Eunice Rendón

Mañana se resetea la relación entre los gobiernos de Estados Unidos con México. Duncan Wood y Eunice Rendón, director del Instituto México del Wilson Center y coordinadora de Agenda Migrante, respectivamente, analizan para El Economista dos importantes temas de la relación: seguridad y migración.

Después de la toma de posesión, Joe Biden enviará una ofensiva legislativa para dar un golpe de timón a la era Trump. Una de ellas será la reforma migratoria, dando prioridad a la reunificación de familias migrantes separadas en la frontera con México. ¿Cuál es la situación actual de este tema? Se habla de 600 menores de edad separados de sus padres.

Duncan Wood (DW): Esta reforma a la política migratoria de Estados Unidos será lo más emblemático de los primeros días de la administración Biden. Es muy importante para los votantes demócratas, es muy importante para los políticos demócratas en el Capitolio y también es muy importante para la imagen de los Estados Unidos ante el mundo.

Yo creo que vamos a ver intentos de negociar más con México sobre cómo se puede implementar una política migratoria en ambos países que sea más humana, menos cruel y obviamente que evite la separación de las familias. Va a ser muy difícil reunificar a las familias, hay una falta de información terrible. La situación que deja la administración Trump es desastrosa para los niños y sus familias.

Eunice Rendón (ER): La ofensiva legislativa la han tomado como buena noticia los abogados y las asociaciones de migración. El problema con el gobierno de Obama es que la reforma migratoria la dejó para el final de su mandato y ya no tenía las mayorías (en las cámaras). Primero le dio prioridad al Obamacare. Ahora, Biden goza de la mayoría en las dos cámaras. La prioridad es terminar con la separación familiar y luego la reunificación de más de 500 niños que no han podido regresarlos con sus familias, en muchas ocasiones porque son muy pequeños. Una abogada comentó que un niño de cuatro años no le podía decir en qué país nació. La niñez ocupa el 15% del problema del fenómeno migratorio.

Ron Klain, quien será jefe de gabinete de Biden, asegura que el presidente ordenará al Departamento de Justicia investigar si esta política de tolerancia cero fue legal o no. ¿El acuerdo de tercer país seguro firmado por México es cómplice de esta medida? ¿Podría tener implicaciones legales?

DW: Sería imposible establecer culpabilidad legal por parte de México, pero no hubiera sido posible aplicar estas medidas migratorias en la frontera sin la colaboración de la administración de López Obrador. Lo que todavía es muy sorprendente para muchos en Washington, es que en dos años no se ha cuestionado la política de AMLO; de que México está gastando recursos preciosos en cuanto a capital humano, en cuanto a recursos financieros para implementar una política migratoria tan cruel en la frontera.

Por esta razón no vamos a ver una medida para castigar a México, pero lo que hemos visto es que la imagen de México ante el mundo ha sufrido mucho.

ER: México sí se dejó amenazar, presionado por EU, pero aceptó. El gobierno (de AMLO) niega que se trata de una política de tercer país seguro, pero en la práctica lo es con el matiz de que aquí están (los migrantes) de manera temporal en lo que les dan el asilo allá. Y el tercer país seguro sería que se vieran obligados a primero haber aplicado aquí para obtener el refugio y luego en EU. Es la única diferencia.

El programa “Quédate en México” ha sido la peor política en materia migratoria entre Estados Unidos y México. Es un programa en contra de los principios humanitarios internacionales, en contra de principios estadounidenses.

Caso Cienfuegos

En semanas recientes hemos visto una descomposición en la relación entre México y Estados Unidos. ¿El caso del general Cienfuegos obstaculizará la relación entre los presidentes Biden y AMLO?

DW: Es solo uno de los temas irritables en la relación bilateral. Tal vez de los más importantes por todas las señales que se están mandando desde la administración de López Obrador a Estados Unidos. Primero fue el cambio sobre la inmunidad de los agentes de la DEA. Segundo: el regreso de Cienfuegos a México. Tercero: el hecho de que hiciera público la información confidencial muy sensible de las autoridades de EU.

Estamos viendo muchos problemas y va a ser muy complicado suavizarlos. Vemos la relación de México con Estados Unidos en uno de los puntos más difíciles en décadas recientes.

En economía hay un montón de conflictos con el T-MEC que se tienen que resolver. Con el tema energético hay dos problemas: empresas e inversionistas de EU en México y segundo, el enfoque de Biden sobre el cambio climático.

ER: Desde que llegó el gobierno del presidente López Obrador los estadounidenses no han encontrado una interlocución en temas de seguridad. Biden va a querer replantear con México este tema. Hubo una falla del gobierno norteamericano al no haberle informado al gobierno mexicano que estaba tras el general Salvador Cienfuegos.

