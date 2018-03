India y Arabia Saudita se convertieron en los pasados cinco años en los principales importadores de armas del mundo, mientras Estados Unidos se colocó como el más mayor exportador de estos artículos.

El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri, por sus siglas en inglés) divulgó este lunes su informe que apuntó a Medio Oriente y Asia como las regiones con más fuertes importaciones de armas.

De acuerdo al documento, el comercio de armamento creció un 8.4% en el periodo 2012-2016, el quinquenio de mayor crecimiento desde el fin de la Guerra Fría. En terminos regionales, el flujo de armamento aumentó en Asia y Oceanía, y retrocedió el que va a Europa, el continente americano y África.

Además, cinco países sumaron el 74% del total de armas exportadas: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Alemania.

Asia abarcó un 43% de las importaciones totales de armas entre el 2012 y 2016, con India en primer lugar con un 13% y crecimiento en las compras de un 43%, muy superiores a las de China y Pakistán, sus rivales regionales.

En el sureste de Asia Vietnam saltó de la posición 29 como importador de armas en el quinquenio 2007-2011 al décimo lugar entre 2012-2016, con crecimiento de un 202% en este tipo de compras.

Los estados asiáticos carecen de instrumentos de control de armas, y sus arsenales siguen expandiéndose, alertó Siemon Wezeman, investigador del programa de armas de Sipri.

Indicó también que China sustituye importaciones con producción interna, mientras India sigue dependiendo de compras externas, en particular de Rusia, Estados Unidos, países europeos, Israel y Corea del Sur.

Medio Oriente se ubicó como la segunda región en importar armamento, con un 29% del total mundial entre el 2012 a 2016.

Luego de Arabia Saudita que ocupa el segundo lugar mundial como comprador de armas, siguen Qatar cuyas adquisiciones crecieron un 245%, con Estados Unidos y Europa como sus abastecedores favoritos.

El crecimento de las compras de armamento se registró a pesar de la caída en los precios del petróleo, dijo Pieter Wezeman, también investigadior del Sipri.

De lado de las ventas Estados Unidos siguió como el principal abastecedor, con un tercio de las ventas mundiales, y proveedor de al menos 100 países, más que cualquier otro, dijo Aude Fleurant, director del programa de armas de Sipri.

Siguió Rusia que acaparó un 23% de las exportaciones globales del 2012 al 2016, con India, Vietnam, China y Algeria como sus principales clientes al absorber el 70% de las ventas rusas.

