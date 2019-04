Los votantes se dirigen a las urnas este domingo en una contenciosa elección que determinará el futuro de la legislatura de España en un momento de amarga polarización política.

Estrictamente hablando, la votación fue causada por el hecho de que el primer ministro Pedro Sánchez, un socialista que asumió el cargo en junio de 2018, no pudo aprobar un presupuesto para 2019. Pero los desafíos más profundos eclipsan la contienda: una frustración general por el status quo que se hace eco del descontento público en otras partes de Europa occidental y la ira generalizada por la crisis de la independencia catalana, que muchos dicen que el gobierno de izquierda no ha logrado manejar adecuadamente.

"Después de muchos años de inestabilidad e incertidumbre, es importante que hoy enviemos un mensaje claro y definido sobre la España que queremos", dijo Sánchez a periodistas este domingo en una mesa electoral. "Y, a partir de ahí, se debe construir una amplia mayoría parlamentaria que pueda apoyar a un gobierno estable".

Con esta votación, es la tercera vez que los españoles han acudido a las urnas en menos de cuatro años, y es probable que los resultados fragmenten aún más la cultura política de dos partidos que ha negociado el poder desde la transición del país a la democracia posterior al franquismo a fines de los años setenta. Los votantes elegirán entre cinco partidos. Por primera vez desde la transición democrática de España, se espera que una facción de extrema derecha, conocida como Vox, entre al parlamento.

"El principal catalizador de esto es probablemente Cataluña", dijo William Chislett, analista del think tank Real Instituto Elcano de Madrid.

En octubre de 2017, los líderes catalanes organizaron un referéndum ilegal sobre la independencia en abierto desafío a la constitución. Aunque 12 líderes catalanes están siendo juzgados en Madrid por cargos de rebelión, sedición y mal uso de fondos públicos, el gobierno socialista minoritario de Sánchez fue capaz de asumir el poder solo después de alinearse con las facciones separatistas catalanas.

Sus críticos de la derecha han acusado a Sánchez de ser demasiado blando con el tema catalán, y decenas de miles de manifestantes de derecha tomaron las calles de Madrid a principios de este año para exigir una elección rápida.

“¿Habría surgido Vox sin Cataluña? Sospecho que sí", dijo Chislett. “¿Pero con la venganza que tiene ahora? Sospecho que no".

Como ha sido el caso en otras partes de Europa, el surgimiento de una facción marginal de derecha ha empujado a los partidos tradicionales de derecha de España más a la derecha. Santiago Abascal, el líder de Vox, se ha burlado del popular Partido Popular (PP), de centro-derecha, como "derechita cobarde". El líder del PP, Pablo Casado, parece decidido a demostrar que Abascal está equivocado, persiguiendo a un anti-catalán, anti inmigrante de línea dura que ninguno de sus predecesores persiguió.

Luego está Ciudadanos, un partido nominalmente centrista que típicamente apoya la reforma legislativa pero ha dado su apoyo decisivo a la derecha sobre la cuestión catalana. Los orígenes catalanes del partido legitiman su firme oposición a la independencia regional con los votantes a favor de la unidad española.

"Todo esto se basa en una gran mentira, que es que los socialistas se han derrumbado y finalmente habrían otorgado la independencia catalana, lo que simplemente no es el caso", dijo Chislett. "Pero es un tambor que ha sido golpeado aquí constantemente. Y cuanto más golpeas un tambor, más gente empieza a escuchar".

"El lenguaje es mucho más vicioso aquí que nunca, especialmente de la derecha, descalificando a sus oponentes como traidores y mentirosos".

Esta retórica estuvo en exhibición durante los debates televisados a nivel nacional entre los participantes la semana pasada. Tanto Casado como Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, exigieron que Sánchez dijera si perdonaría a los separatistas catalanes en el juicio si son encontrados culpables.

Sánchez y Pablo Iglesias, del partido de extrema izquierda y anti-austeridad Podemos, insistieron en la necesidad de un mayor diálogo para resolver la situación catalana. El primer ministro se negó luego a discutir lo que llamó "indultos preventivos" e insistió en que no habría "ningún referéndum ni independencia" en Cataluña e invitó a los separatistas a "regresar al marco del estatuto y la constitución".

Sin embargo, fuera de Madrid, para este domingo la retórica de la derecha ya había convencido a algunos votantes previamente moderados.

"Me gusta el Ciudadanos de Rivera", dijo Donata Ruano, de 64 años, quien dijo que había votado por Ciudadanos en las elecciones anteriores. "Creo que es serio e inteligente, pero esta vez me cambié a Vox porque Rivera parece un poco tierno para la situación actual. Necesitamos a alguien que sea más fuerte".

Mariano Collado, de 75 años, también cambió su voto del Partido Popular a Vox. Como él dijo: "España es para los españoles primero, luego, después, podemos recibir a los inmigrantes. Es muy triste decirlo con dureza, pero primero alimento a mis hijos y luego puedo ser generoso ".

"Tengo un vecino que no puede encontrar trabajo, y ese es el problema en este país. ¿Hay otros problemas? Sí. No sé si el chico de Vox hará un buen trabajo. Si no, no volveré a votar por él. Pero, lo primero es lo primero. España necesita volver a ser fuerte".

La mayoría de las proyecciones aún muestran a Sánchez ganando el mayor número de escaños, pero la composición de una posible coalición de gobierno es una posibilidad.

"Esta elección es sobre la capacidad del país para seguir avanzando, particularmente en la reforma social, la educación, la atención médica y las libertades personales. Estamos muy preocupados por el ascenso de la extrema derecha", dijo María Isabel Gómez después de votar por el Partido Socialista.

"Vox no tiene un programa o ideas. No sabemos qué harán realmente, pero no ven la democracia de la misma manera que nosotros".

"Se acerca Trump", dijo su esposo, José López, de 70 años, refiriéndose a Vox. "Simplemente se envuelven en la bandera y dicen: 'Apoyamos a España'".