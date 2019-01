La autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela el miércoles, apelando a su condición de jefe del Parlamento para buscar la salida del poder de Nicolás Maduro, desató una avalancha de reacciones internacionales, la mayoría de apoyo.

Estados Unidos lidera el respaldo a Guaidó, quien ante una multitud de seguidores en Caracas se comprometió formalmente a encabezar un gobierno de transición que ponga fin al mandato de Maduro con la organización de nuevas elecciones, facultado, según dice, por la Carta Magna.

Este jueves el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, abogó desde el Foro de Davos por que "el diálogo sea posible y evitar una escalada que nos llevaría a un tipo de conflicto que podría ser un desastre para el pueblo de Venezuela y para la región".

Once de los 14 países del Grupo de Lima, dieron el visto bueno a Guaidó: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Los tres miembros que no se sumaron a esta decisión son México, Guyana y Santa Lucía.

Cuba y Bolivia se mantuvieron leales a Maduro, quien asumió el 10 de enero un segundo periodo de seis años tras unas elecciones desconocidas al ser calificadas como fraudulentas por la oposición y medio centenar de naciones.

Reacciones de este jueves

ONU pide investigación sobre los incidentes

El secretario general de la ONU pidió hoy una investigación "transparente e independiente" sobre los incidentes en Venezuela, en particular, en relación a las víctimas de las protestas antigubernamentales.

Guterres pidió a todos los actores "disminuir las tensiones" y hacer todo lo posible para prevenir la violencia y evitar cualquier escalada, según una declaración emitida en Davos, Suiza, donde Guterres pronunciará este jueves un discurso en el Foro Económico Mundial.

China se opone a la injerencia extranjera

China dijo que se opone a la injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela, tras el apoyo abierto de Estados Unidos y varios países al autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó.

"China mantiene el principio de no injerencia en los asuntos internos políticos de los demás países, y se opone a la injerencia en Venezuela de fuerzas externas", dijo la portavoz del ministerio de Exteriores, Hua Chunying en rueda de prensa. Aseguró que su país "sigue con atención la situación en Venezuela" y hizo un llamado a la "racionalidad y la calma" en el país sudamericano.

China es el principal acreedor de Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro visitó el país en septiembre, y formó varios acuerdos económicos con el gigante asiático.

Rusia apoya a Maduro, denuncia usurpación del poder

Nicolas Maduro es el "presidente legítimo" de Venezuela, declaró este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien denunció la "usurpación del poder" por la oposición, cuyo dirigente, el presidente del parlamento Juan Guaidó, se autoproclamó "presidente" interino.

"Consideramos el intento de usurpación del poder en Venezuela (...) como una violación del derecho internacional", declaró Peskov a la prensa. "Nicolas Maduro es el jefe de Estado legítimo", afirmó.

Rusia ejerció de aliado de Maduro cuando éste fue objeto de sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión europea. Moscú ha advertido además a Washington contra cualquier intento de intervención.

Rusia es el segundo acreedor de Caracas -después de China- y representa un importante apoyo financiero para el país sudamericano, asfixiado en una profunda crisis económica.

Erdogan expresa su apoyo a Maduro

El presidente turco, Tayyip Erdogan, llamó a Nicolás Maduro, para ofrecerle apoyo.

"¡Mi hermano Maduro! ¡Mantente de pie, nosotros estamos a tu lado!", dijo Erdogan al presidente venezolano, según Kalin. "Bajo el liderazgo del presidente Tayyip Erdogan, Turquía mantendrá su postura contra todos los intentos de golpe. #SomosMADURO", señaló Kalin.

Los lazos económicos y políticos entre Ankara y Caracas se han fortalecido y Erdogan criticó las sanciones contra Venezuela durante una visita a ese país el mes pasado, sin mencionar directamente a Estados Unidos o al presidente Donald Trump.

Reino Unido respalda a Guaidó

Reino Unido apoya al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional democráticamente elegida del país sudamericano, dijo un portavoz de la primera ministra Theresa May el jueves, agregando que las elecciones presidenciales de 2018 no fueron libres ni justas.

"La elección presidencial de 2018 en Venezuela no fue libre ni justa, así que la base de poder del régimen es bastante fallida. Respaldamos por completo a la Asamblea Nacional elegida democráticamente, con Juan Guaidó como su presidente", afirmó el portavoz de May. "En relación a Estados Unidos, creemos que es totalmente inaceptable que Venezuela corte los lazos diplomáticos. La solución a esta crisis reside en la búsqueda de una solución pacífica y diplomática, no en las expulsiones", agregó.

UE apoya Asamblea Nacional, evita apoyo directo a Guaidó

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, evitó el jueves hacer un reconocimiento explícito del líder opositor venezolano Juan Guaidó como el presidente interino del país sudamericano, e instó a realizar un proceso político que lleve a nuevas elecciones.

"Apoyamos a las fuerzas democráticas en el país", dijo una portavoz de la Comisión durante una comparecencia de prensa habitual. Consultada sobre por qué el bloque no reconocía a Guaidó, la portavoz dijo: "Nuestra intención es centrarnos en los acontecimientos sobre el terreno en Venezuela (...), respaldamos a la Asamblea Nacional, quisiéramos un proceso político que lleve a elecciones".

Macron aclama la "valentía" de los venezolanos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aclamó la "valentía de centenas de miles de venezolanos que caminan por su libertad" frente a la "elección ilegítima de Nicolás Maduro" y aseguró que Europa apoya la "restauración de la democracia" en Venezuela.

No obstante, el mandatario francés no reconoció explícitamente al opositor Guaidó como presidente interino.

Bachelet pide solución política pacífica

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió en Davos una "solución política pacífica" en Venezuela después de que un líder opositor se autoproclamara el miércoles presidente interino del país.

"Esperamos que haya una solución política pacífica, en la cual haya un diálogo político que nos permita llegar a una respuesta que tenga que ser pacífica", dijo Bachelet a la AFP en Davos, donde participa en el Foro Económico Mundial. Calificó la situación de "muy preocupante" y abogó por el diálogo para evitar "un desarrollo de muertos y heridos" en el país latinoamericano.

España dice que elecciones son la "única salida posible"

Las "elecciones" son la "única salida posible" para resolver la crisis en Venezuela tras la autoproclamación el miércoles del opositor Juan Guaidó como presidente interino, afirmó el ministro español de Exteriores, Josep Borrell.

"Tenemos que evitar que la cosa vaya a peor y eso exige sin duda un proceso de intervención para garantizar la única salida posible que son unas elecciones" dijo Borrell ante la prensa. "El escenario ha cambiado radicalmente. Hay muertos, ha habido una acción violenta. No podemos estar como estábamos antes de ayer", explicó Borrell.

(Con información de AFP, Notimex y Reuters)