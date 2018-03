Donald Trump propuso a Rex Tillerson para que lo acompañe en su gabinete en el cargo de Secretario de Estado y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó el pasado lunes 23 de enero la nominación del empresario, una decisión que casi deja asegurado la nominación por el pleno de la cámara alta, aunque la nominación no fue sencilla y al final de aprobó por un margen muy estrecho.

Durante la audiencia del pasado lunes, todos los demócratas que conforman la comisión votaron en contra de la nominación, mientras que al final el republicano Marco Rubio tuvo el voto decisivo frente a un panel de republicanos volcado a aceptar la propuesta de Trump. El argumento demócrata giraba en torno a la preocupación de que Tillerson continúe viendo el mundo a través de la perspectiva de un ejecutivo corporativo y no como jefe de la diplomacia de Estados Unidos.

NOTICIA: Marco Rubio despeja el camino a Tillerson

El senador demócrata, Ben Cardin, se mostró preocupado porque Tillerson "se expresó de forma equívoca" durante su audiencia respecto a preguntas sobre derechos humanos, sociedad civil y libertades religiosas y de prensa, y dio prioridad reiteradamente a "estrechos intereses comerciales".

Sin haber tomado la dirección del cargo aún, Tillerson ya ha preocupado por sus declaraciones sobre impedir el acceso de China a las islas artificiales que creadas en el Mar del Sur de China, una declaración que el país asiático respondió afirmando que en ese caso, podría haber enfrentamientos militares.

La nominación de Rex Tillerson, ex CEO de la petrolera Exxon, fue ampliamente criticada por dos influyentes senadores republicanos, Marco Rubio y John McCain, que habían expresado serias dudas sobre las calificaciones de Tillerson para el cargo, en especial su larga y estrecha relación con Rusia y su presidente, Vladimir Putin además de que carece de experiencia en cargos públicos.

NOTICIA: 5 formas en las que el 2016 definió el futuro

Tras la aprobación republicana, un acérrimo crítico de Trump durante la campaña presidencial, el empresario tecnológico, Elon Musk, aplaudió la decisión del panel del Senado estadounidense. Musk es conocido por ser un férreo ecologista que unos días antes de que se celebraran las elecciones de Estados Unidos el pasado 8 de noviembre, dijo que Trump no era el hombre indicado para el puesto y volcó su apoyo a las propuestas ambientales de Hillary Clinton.

Tras la victoria en las elecciones, el equipo de Donald Trump fue nombrado asesor del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Pese a la marcada afinidad de Musk por mejorar el medio ambiente y sus críticas a la personalidad del mandatario.

En el pasado, Tillerson ha reconocido que el cambio climático es un problema; sin embargo, ha habido acusaciones de que ocultó la investigación sobre el cambio climático a sus accionistas. Y las personalidades de Trump y Musk parecen incompatibles. Entonces, ¿por qué Musk celebraría la casi confirmación de Tillerson al gabinete de Trump?

@TheEconomist This may sound surprising coming from me, but I agree with The Economist. Rex Tillerson has the potential to be an excellent Sec of State.