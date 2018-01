Agustín Gutiérrez Canet fue embajador de México en Irlanda, Finalndia y Rumanía, entre otros puestos. Recibe en su casa a El Economista.

Lo revelado en el libro Fuego y Furia debilita a Trump. ¿México debería de aprovechar la traición de Bannon?

México debe de ser muy cauto, muy cuidadoso de no aprovechar esta coyuntura de aparente debilidad de Trump para sacar ventaja.

—Pero, ¿más liderazgo?

Ya es muy tarde. Es un lame duck (pato cojo). El presidente Peña no tuvo la visión de estadista.

—¿Cuál ha sido la mejor decisión del presidente Peña en política exterior?

Cancelar su visita a Washington (en enero del año pasado).

—¿Se levantará Trump de la mesa de negociación del TLCAN?

No lo creo, pero sí va a continuar las negociaciones hasta el siguiente año, 2019. El secretario de Agricultura (Sonny) Perdue le ha convencido de que al salir del TLCAN perjudicaría a agricultores de Ohio, un estado donde la base de Trump es muy importante. Recordemos que somos dependientes de EU en materia de granos.

—¿Cree que México ha respondido correctamente al efecto Trump en materia comercial?

México ha tomado algunas señales no muy claras de diversificación, pero en realidad, su corazoncito está en seguir fuertemente vinculado hacia Estados Unidos porque no tienen otra visión. El discurso de Peña Nieto ha estado enfocado en fortalecer el área de América del Norte; sin embargo, se le descuadró el plan por el factor Trump.

—¿Podría existir una injerencia de Trump en las elecciones mexicanas?

No. Estados Unidos no influye en las elecciones de México a pesar de que mucha gente lo piense. No existen fundamentos.

Es una locura decir que Rusia lo hará.

Es una tontería lo que dijo HR McMaster (asesor de Seguridad Nacional de Trump). Lo hace para desacreditar a sus enemigos como Rusia y China. Así es el grupo de conservadores que rodea a Trump.

—¿Las embajadas pueden cambiar la imagen sobre México?

Las embajadas no pueden modificar la imagen de México. Si veo una imagen mala en un espejo no la voy a cambiar rompiendo el espejo.

—¿Es México un actor global?

Para que haya una política exterior activa se necesita una Secretaría de Relaciones Exteriores fuerte, de recursos económicos y humanos.

De Fox a la fecha hemos tenido una política exterior de formas. Anfitriones de cumbres pero no líderes de ideas.