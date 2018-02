Algunos inmigrantes quizá tuvieron “mucho miedo” y otros son “demasiado vagos y flojos para levantarse” e inscribirse al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), dijo el jefe del despacho de la Casa Blanca, John Kelly, al defender la propuesta del presidente Trump.

En sus declaraciones a la prensa, Kelly calificó el plan de Trump, con el que legalizaría el estatus migratorio de hasta 1.8 millones de inmigrantes, como “mucho mejor” que el propuesto por demócratas.

“Hay 690,000 personas inscritas oficialmente en el DACA y el presidente Trump propone dos veces y media más de esa cifra, para sumar 1.8 millones”, dijo. “La diferencia entre (690,000) y 1.8 millones es la gente que, algunas personas dirían, tuvo mucho miedo para inscribirse, otros dirían que fueron muy flojos como para levantarse, pero ellos no se inscribieron”.

Los legisladores están en un punto muerto tras el intento de llegar a un acuerdo bipartidista para proteger de la deportación a los beneficiarios de DACA. A menos que lleguen a un acuerdo de último momento, lo que parece poco probable, el líder de la bancada mayoritaria del Senado, Mitch McConnell, ha dicho que la cámara alta comenzará a considerar el tema, debate que los líderes republicanos esperan que comience la próxima semana.

Kelly también desestimó la idea de una extensión del programa que terminará el 5 de marzo. Pero también dijo que esta fecha límite podría no tener un efecto inmediato. Dijo que los beneficiarios de DACA no serán prioridades de deportación siempre y cuando no cometan delitos graves.

A la vez, comentó, los legisladores necesitan una fecha límite que los obligue a tomar decisiones.

“La presión los hace trabajar”, dijo.

Trum politiza muerte

Donald Trump, deploró que un inmigrante ilegal haya matado al jugador de football americano Edwin Jackson, y aprovechó para urgir a la oposición demócrata a reforzar la seguridad fronteriza.

“Tan vergonzoso que una persona ilegal en nuestro país matara al defensa de (los Indianápolis Colts), Edwin Jackson. Esta es solo una de muchas tragedias prevenibles”, escribió el mandatario en su cuenta en Twitter.

“Debemos lograr que los demócratas sean duros en la frontera, y con la inmigración ilegal, ¡RÁPIDO!”, agregó.

Jackson, de 26 años, murió en un accidente de tráfico el domingo, el mismo día del Super Bowl, la final del campeonato de la National Football League (NFL).

El sospechoso, que conducía ebrio, fue identificado como Manuel Orrego-Savala, de 37 años y oriundo de Guatemala.