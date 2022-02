El gobierno israelí aseguró este lunes que "no dejará sin respuesta" y actuará ante el escándalo del espionaje policial a políticos, periodistas y empresarios mediante el programa informático Pegasus, objeto de nuevas revelaciones.

Según indica este lunes el diario económico Calcalist, la policía israelí pirateó a gran escala los teléfonos de personalidades públicas, periodistas y miembros del entorno del exprimer ministro Benjamin Netanyahu gracias al programa Pegasus, alegaciones calificadas de "muy serias" por el actual jefe de gobierno Naftali Bennet.

Tras unas primeras revelaciones de Calcalist, que impulsaron a la justicia a abrir una investigación el 20 de enero, la policía reconoció la semana pasada haber utilizado tecnologías de espionaje informático "sin mandato" judicial, aunque no citó a Pegasus de la sociedad israelí NSO.

Este lunes el diario Calcalist afirma que era habitual usar el programa Pegasus para obtener informaciones y que fue utilizado sin autorización judicial contra Avner Netanyahu, uno de los hijos del exprimer ministro, consejeros de éste, así como periodistas y alcaldes.

En un comunicado este lunes, el primer ministro Bennet prometió que el gobierno "no dejará sin respuesta" este asunto. "Lo que se alega que ocurrió aquí es muy serio", asegura Bennet.

El primer ministro israelí considera no obstante que el programa Pegasus es un instrumento "importante en la lucha contra el terrorismo" pero que "no puede ser usado como espionaje electrónico contra el publico israelí o contra responsables" políticos o económicos.

Por esa razón, "debemos comprender exactamente qué ocurrió" prosigue el primer ministro. "Estas informaciones describen aparentemente una muy grave situación, que es inaceptable en democracia" añadió

A su vez el presidente Isaac Herzog dijo que estaba en juego la credibilidad de las instituciones. "No debemos perder nuestra democracia. No debemos perder a nuestra policía. Y no debemos perder la confianza del público en ellas", declaró este lunes.

Pegasus es un programa de vigilancia que puede encender la cámara o el micrófono de un teléfono para recopilar su información.

Generó controversia mundial el año pasado tras revelaciones de que el programa fue adquirido por gobiernos extranjeros para espiar a periodistas y disidentes en países como México, Hungría, Polonia y Arabia Saudita.

Vigilancia masiva

Según el diario Calcalist "desde los directores de gabinete ministeriales, hasta periodistas y empresarios, la infección masiva con Pegasus afectó a todo el mundo, desde militantes para derechos de minusválidos y de etíopes, hasta directivos de grandes empresas y familiares del primer ministro", según el diario.

"A la luz de esta publicaciones" el comandante de la policía israelí Yaakov Shabtai indicó en un comunicado haber pedido al ministro de Seguridad pública, Omer Bar-Lev, la creación de una investigación externa e independiente para "restaurar la confianza del público" y "regular el uso de la tecnología por la policía".

Bar-lev aseguró que pedirá autorización para crear esa comisión de investigación.

La semana pasada, otros medios israelíes afirmaron que la policía era sospechosa de haber pirateado el teléfono de un testigo clave en el proceso de Netanyahu.

Netanyahu, primer ministro de 2009 a 2021, enfrenta cargos de soborno, fraude y abuso de confianza, acusaciones que rechaza.

Su juicio deberá extenderse por varios meses más y las apelaciones podrían demorar años.

Por su lado, el grupo israelí de ciberseguridad NSO, propietario de Pegasus, no desmintió ni confirmó haber vendido el programa a la policía, y subrayó que "en ningún caso está implicado en el funcionamiento del sistema una vez vendido a los clientes".

Varias investigaciones en 2021 publicadas por un consorcio de 17 medios internacionales indicaron que el programa de NSO había permitido espiar los teléfonos de periodistas, empresarios, y políticos, entre ellos jefes de Estado, en varios países.