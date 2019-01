Washington. Un par de jueces federales intervinieron de última hora para congelar la disposición de la administración de Trump con la que intentaba eliminar el seguro que utilizan las mujeres en materia de control de natalidad sin que sus empleadores se opongan por motivos religiosos o morales.

Un juez de un tribunal de distrito de Pensilvania emitió una orden judicial nacional pocos días antes de la entrada en vigor de la política. Esa decisión se produjo en menos de 24 horas después de que un juez de un tribunal de distrito de California emitiera una orden para congelar la disposición en 13 estados demócratas y el Distrito de Columbia.

Los jueces que congelaron la orden de Trump fueron designados por Barack Obama y la decisión se enmarca en una disputa sobre la expansión de los beneficios de salud para las mujeres bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.

La extensa ley de atención médica del 2010, aprobada por un Congreso demócrata, dice que las personas deben estar aseguradas sobre el uso de servicios preventivos de embarazo sin pagar dinero de su bolsillo.

Rechaza abrir la cartera

Trump mantuvo su intransigencia sobre el cierre parcial del gobierno, ahora en su cuarta semana, por su insistencia en los fondos para su prometido muro en la frontera con México.

“Cuando se trata de mantener seguro al pueblo estadounidense, no voy a ceder jamás”, manifestó Trump, reiterando que el muro es necesario por razones de seguridad y humanitarias. Trump habló con granjeros que asistían a una convención en Nueva Orleans.

Ayer, mientras el Congreso iniciaba la segunda semana del periodo desde que el control de la Cámara de Representantes pasó a manos de los demócratas, se cumplieron 24 días de la paralización oficial que ha afectado a cientos de miles de empleados federales y de la cual no se avista un fin. Trump exige que los legisladores aprueben 5,700 millones de dólares para financiar un muro a lo largo de la frontera con México, mientras que los demócratas consideran que tal obstáculo es innecesario e incluso inmoral. Exigen que Trump permita la reanudación de las funciones oficiales antes de proseguir la negociación de más medidas de seguridad fronteriza.

Afuera de la Casa Blanca, antes de iniciar el viaje a Nueva Orleans, Trump dijo que había rechazado la propuesta del senador republicano Lindsey Graham de reabrir el gobierno temporalmente mientras siguen su curso las negociaciones.

“Sí, lo rechacé. No me interesa. Quiero resolver el asunto. No quiero postergarlo simplemente”, expuso Trump.