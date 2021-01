Los temas de seguridad, migración y salud seguirán siendo temas vigentes en la relación México-Estados-Unidos, aseguró el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau.

En un encuentro virtual con medios de comunicación, a pocos días de concluir su misión de un año y medio, Landau reiteró que el combate al tráfico de armas es un tema prioritario en la relación bilateral que requiere esfuerzos compartidos por lo que su país ofreció donar a México equipo no intrusivo, sin embargo, el gobierno mexicano no ha aceptado.

Asimismo, destacó la disposición estadounidense de extraditar a traficantes de armas detenidos en su territorio.

“Nunca recibimos una solicitud de extradición durante mi gestión, lo cual me dio mucha pena porque me hubiera gustado ver una extradición. Nosotros también hemos ofrecido donar al gobierno de México equipos no intrusivos para controlar el tráfico de armas en las fronteras y no se han aceptado. Yo creo que hay más por hacer en ambos lados de la frontera”, destacó.