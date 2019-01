Washington. Rudolph W. Giuliani negó con vehemencia que el presidente Trump le pidiera a su exabogado, Michael Cohen, que mintiera ante el Congreso, como lo informó el portal BuzzFeed. Lo hizo durante una polémica entrevista de CNN en la que también dijo que tendría que haber una demanda en contra el portal.

Giuliani reconoció que Trump podría haber hablado con Cohen sobre su testimonio, pero se encogió de hombros, diciendo que habría sido normal.

“¿Y qué?”, comentó Giuliani, quien se desempeña como abogado personal de Trump, al periodista Jake Tapper de CNN en State of the Union. “Ciertamente, no hubo discusiones con él en las que (Trump) le dijera o le aconsejara que mintiera”.

La oficina del fiscal especial sobre la injerencia rusa en las elecciones, Robert S. Mueller III, emitió una declaración en la que niega los aspectos centrales de lo publicado por BuzzFeed, en donde se afirma que el presidente ordenó a Cohen mentir al Congreso sobre un acuerdo para construir una Torre Trump en Moscú.

Cambia versiones

En respuesta a lo dicho por Giuliani, el senador demócrata Mark R. Warner comentó que Giuliani cambia sus versiones a medida que se revelan más detalles, y le confesó al periodista Chuck Todd de NBC: “Esta mañana casi me siento mal por él”.

Uno de los datos contradictorios que aportó Giuliani fue la fecha en la que Cohen estuvo negociando con el gobierno ruso una inversión inmobiliaria de Trump en Moscú. Las conversaciones se extendieron durante toda la campaña electoral del 2016, mucho después de lo que en un principio había admitido el mandatario estadounidense.

Warner, quien se desempeña como demócrata de alto rango en el Comité de Inteligencia del Senado, afirmó que él y el presidente del comité, Richard Burr, acordaron que quieren llevar a Cohen a testificar el 7 de febrero.