Facebook ha eliminado un grupo de páginas de su plataforma supuestamente vinculadas a Ucrania en las que se vertían mensajes patrióticos estadounidenses y elogios al presidente Donald Trump, comentarios vistos por millones de usuarios.

La red social dijo en un correo electrónico el martes que había cancelado "I Love America" (Amo a América) y páginas relacionadas por violar "las políticas contra spam y cuentas falsas", y afirmó que sigue con la investigación por si hubieran más irregularidades.

La decisión de la plataforma llega el día después de que el sitio de noticias de izquierda Popular Information publicara una investigación en la que informaba que la página, en la que se publicaban regularmente temas a favor de Trump y una cantidad considerable de información errónea, fue registrada por el estratega de medios de comunicación ucraniano Andrei Zyuzikov.

Los mensajes iban desde publicaciones inocuas como "Todos deberían respetar y defender nuestra bandera estadounidense" hasta declaraciones falsas, incluida una que decía que la candidata demócrata a las elecciones presidenciales de 2016, Hillary Clinton, había vendido el acceso a su correo electrónico a gobiernos extranjeros.

Según Popular Information, la página "I Love America" tenía 1.1 millones de seguidores y más de nueve millones de interacciones en los últimos tres meses, más que otros sitios de noticias como BuzzFeed y Los Angeles Times.

Facebook no ha encontrado hasta ahora vinculación entre la página y "actores estatales".

La investigación reveló que la página estaba usando nuevos engaños e información falsa publicada por la Agencia de Investigación de Internet de Rusia como parte de sus esfuerzos para manipular a los votantes en las elecciones estadounidenses de 2016.

Entre las páginas relacionadas borradas estaban "Cute or Not?" (¿Guapo o no?) y "God bless Donald and Melania Trump and God bless America" (Dios bendiga a Donald y Melania Trump y Dios bendiga a Estados Unidos).

En estas páginas se publicaban mensajes similares a los de "I Love America" y también estaban dirigidas desde Ucrania, informó Popular Information.

La cancelación se da en momentos en los que Facebook y otras plataformas están presionadas para frenar la desinformación y los esfuerzos de entidades controladas por Estados para interferir en elecciones de otros países.