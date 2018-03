Con una fecha de ultimátum cumplida para definir el futuro del programa DACA (Acción Diferida para Llegados en la Infancia) y a pesar de que todavía se pueden emitir renovaciones, el estatus migratorio de los dreamers se mantiene sin solución.

Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, destacó que a pesar de que el DACA todavía vive con las decisiones emitidas por los jueces de San Francisco, el 9 de enero, y el de Nueva York, el 13 de febrero, para proteger a los 800,000 beneficiarios es necesario dar una solución pronta, pues el DACA es un estatus frágil, los dreamers están expuestos a la deportación.

“Desde Agenda Migrante, Uniting Dreams y otras diferentes organizaciones con dreamers hemos estado diciendo que de todos modos es muy importante que se defina el estatus migratorio legal y permanente, el DACA sigue siendo un estatus frágil”, aseguró.

La experta en migración agregó que hay que esperar hasta el próximo 23 de marzo, fecha máxima para discutir la Ley de Gastos, los demócratas van intentar llegar a un acuerdo para los sobre la situación migratoria legal de los DACA.

“Tenemos que esperar si los demócratas logran un acuerdo, antes del 23 se tiene que negociar el estatus de los dreamers, y si no, la segunda fecha fatídica va a ser en el momento en que la Suprema Corte resuelva si está a favor de Donald Trump o a favor de los reclamos que ha habido en su contra por la terminación del DACA”, puntualizó.

SIN SABOR A VICTORIA

Las decisiones de los jueces de San Francisco y Nueva York sólo permiten la renovación más no las nuevas solicitudes.

Con esta decisión quedan fuera más de 1.8 niños y jóvenes que buscaban el trámite de adquirir DACA o que aún no cumplían la edad para pedirlo, tenían que tener entre 15 o 16 años cumplidos para este estatus migratorio. Son indocumentados hoy.

No obstante, no se reactiva el permiso de salir de EU y reingresar y no se reactiva el estatus migratorio especial para cualquiera que lo pida y cumpla con los requisitos, únicamente para los que una vez que Trump decidió terminar el programa (5 de septiembre 2017) ya contaban con él.

