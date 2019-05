Caracas. El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, indicó que la reunión a la que acudirán sus representantes y los del gobierno de Nicolás Maduro en Noruega, es una invitación de ese país a mediar y no un diálogo.

“Es una invitación a una mediación de Noruega, es decir, no es negociación, no es diálogo, no utilicemos (...) la narrativa del régimen. Es una iniciativa más de las que estamos llevando, que sencillamente, si tenemos cese de usurpación (de Maduro), gobierno de transición y elecciones libres, habrá funcionado”, dijo.

Cuestionado por cómo será la metodología de los encuentros en Oslo, el opositor indicó que la misma será definida por la mediación de Noruega y reiteró que la agenda de sus enviados es “clara”, ver la disposición de los representantes del gobierno.

Durante el discurso que ofreció en la concentración indicó también que el grupo internacional de contacto se reunirá en los próximos días y dará “sorpresas”.

La pista del dinero

Varios movimientos y negocios de un multimillonario argentino de 44 años de edad, radicado en Nueva York, constituyen la nueva pista que siguen los departamentos de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos para dar con el paradero de la fortuna oculta de Nicolás Maduro y para asfixiar sus fuentes de inversiones extranjeras. Se trata de Diego Adolfo Marynberg, de origen israelí e identificado como Zev en su pasaporte, informó el diario El Nacional.

Pocos conocen su rostro, pero su nombre empezó a circular luego de que el presidente Donald Trump anunció que vendrán más sanciones.