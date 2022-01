Dos mexicanos quedaron atrapados en Tonga tras la erupción volcánica submarina del fin de semana pasado, por lo que sus familiares piden ayuda al gobierno para poder sacarlos de la zona, en uno de los primeros testimonios de extranjeros varados en la isla.

Leslie Nava, de 34 años y David Olaf Santillán, de 31 años, son biólogos y buzos profesionales y se dedicaban al mantenimiento de corales y vida marina en Tonga. Los dos viven desde hace casi dos años en la isla y son biólogos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Se pudieron comunicar con su familia el pasado sábado por la noche, después de la erupción del volcán. Nava pudo hablar con su madre por un teléfono satelital prestado por la embajada británica.

"(Dijo) que estaban resguardados en un hotel cerca del aeropuerto y que por favor les apoyáramos para que pudieran salir de la isla", relató la hermana a la AFP en México.

"Pedimos el apoyo muy puntual de Marcelo Ebrard (canciller mexicano) y del gobierno de México para que nos ayuden a repatriar a nuestros familiares", añadió.

La familia ha estado en contacto con la embajada mexicana en Nueva Zelanda ya que no hay una sede diplomática de México en Tonga.

Sin embargo, el personal diplomático no ha podido establecer contacto con los dos buzos tras la erupción del volcán y el tsunami.

"No ha podido restablecer comunicación con mi hermana y con David, al parecer siguen no sé, sin energía eléctrica o solo sin internet pero no hay comunicación con ellos", dijo.

La mujer dijo también que su hermana y David ya habían intentado salir del país pero que las restricciones por el Covid-19 se los había impedido.

"Hace un año más o menos han intentado salir de la isla, sin embargo en algún momento estuvo cerrado el aeropuerto y los vuelos estuvieron restringidos", explicó.

La cancillería mexicana aún no se pronuncia sobre los dos mexicanos varados en Tonga.

La erupción volcánica submarina en el Pacífico desató el sábado el pánico en las islas del reino de Tonga, con un tsunami que provocó olas de 1.20 metros en la capital Nuku"alofa, así como en Japón, pero además generó alertas en diversas naciones sobre ese océano, como Australia, Nueva Zelanda, en la costa oeste de Estados Unidos, en Chile y Ecuador, entre otros.

