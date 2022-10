Corea del Sur queda en shock tras la muerte de 154 personas

Seúl. Al menos 154 personas, entre ellas 26 extranjeros, murieron la noche del sábado en una estampida de miles de jóvenes que celebraban Halloween en las estrechas calles de un barrio del centro de Seúl, en lo que es una de las peores tragedias del país que el presidente prometió se investigará a fondo.

La aglomeración y estampida ocurrieron en el popular distrito capitalino de Itaewon, donde medios locales indican que hasta 100,000 personas -la mayoría adolescentes y veinteañeros- llegaron la noche del sábado, colmando sus callejones, en la primera gran fiesta en Seúl tras la pandemia.

“La gente comenzó a empujar desde atrás, era como una ola. No había nada que pudieras hacer”, contó en sus redes Nuhyil Ahammed, de 32 años, atrapado en la tragedia (reporta La Vanguardia de Barcelona). "no he podido dormir, todavía veo a la gente muriendo delante de mí”.

Tragedia

Testigos relataron cómo la gente intentaba salir de la sofocante aglomeración, apilándose unos encima de otros mientras paramédicos, abrumados por el número de víctimas, pedían a los transeúntes que les ayudaran a brindar primeros auxilios.

La estampida se produjo en torno a las 22:00 horas local del sábado.

El Ministerio del Interior informó que la mayoría de las víctimas eran mujeres jóvenes de unos 20 años, más de 133 personas resultaron heridas y que se recibieron 2,642 informes sobre personas desaparecidas.

Entre los extranjeros muertos había ciudadanos de Estados Unidos, Irán, China, Uzbekistán, Austria, Vietnam, Kazajistán, Noruega y Sri Lanka.

"Había tanta gente empujándose, yo quedé atrapado en la primera multitud y al principio no podía salir", relató Jeon Ga-eul, de 30 años, quien estaba tomando una copa en un bar. "Salí a ver, y vi a la gente dando primeros auxilios cardio-respiratorios".

El número de víctimas podría ascender; 37 heridos se encuentran graves.