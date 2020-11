En las elecciones del pasado 3 de noviembre, los ciudadanos de 13 entidades de Estados Unidos aprobaron al menos 14 propuestas de políticas públicas y rechazaron otras siete.

De acuerdo con un recuento realizado por Bloomber CityLab en Washington, ciudadanos y gobiernos locales de Alaska, Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Luisiana, Maine, Massachusetts, Misisipi, Nueva Jersey, Oregon y Texas, aprovecharon la cita a las urnas del martes pasado para hacer consultas ciudadanas de temas de interés estrictamente local.

Esta vez fueron aprobadas iniciativas relacionadas con aumentos de impuestos para obtener recursos para aplicarlos en acciones educativas, alternativas de sanciones en lugar de penas de cárcel, aumento de impuestos, de salario mínimo, otras que tienen que ver con el valor de predios donde hay petróleo o gas, rechazo a usar aparatos de reconocimiento facial, para obligar a fabricantes de autos a compartir información con mecánicos, el cambio de una bandera, el uso de drogas con fines lúdicos y medicinales, tratamientos de adicciones, impuestos de tránsito y hasta que empresas de transporte de pasajeros contactadas por los usuarios a través de plataformas no consideren a los conductores sus empleados.

Asimismo, rechazaron medidas que pretendían elevar impuestos a petroleras, control de alquileres, remplazar fianzas mediante evaluaciones de riesgo, prohibir el aborto y aumentar impuestos.

Más impuesto para causantes mayores

En Arizona los ciudadanos aprobaron la aplicación de un impuesto sobre la renta mayor para las personas de altos ingresos con el fin de obtener mayores recursos para canalizar a programas educativos.

De acuerdo con cálculos de la Cámara de Representantes de Arizona, con esa medida se espera generar una recaudación adicional de unos 827 millones de dólares en el el primer año.

Conductores de empresas de aplicaciones siguen siendo no empleados

En California aprobaron que las empresas de transporte de pasajeros contratadas por los usuarios a través de aplicaciones telefónicas sigan considerando a los conductores como contratistas independientes y no como empleados.

Con eso se exime a las empresas tecnológicas como Uber y Lyft y DoorDash de otorgarles beneficios laborales.

Más dinero a salud mental y justicia restaurativa

En esa misma entidad los ciudadanos del condado de Los Ángeles aprobaron la iniciativa “J”, mediante la cual se destinarán, al menos 10% de los fondos generales en políticas de vivienda, tratamiento de salud mental y medidas alternativas al encarcelamiento y promover la justicia restaurativa mediante la inversión en la comunidad.

Disminuyen impuesto sobre la renta

En Colorado, aprobaron disminuir la tasa del impuesto sobre la renta del 4.63 a 4.55%. Con esa medida las desgravaciones en 2021 y 2022 se estiman en unos 154 millones de dólares.

Aumentan salario mínimo

Asimismo, en Florida fue aprobada la iniciativa de aumentar gradualmente el salario mínimo en el estado de 8 dólares con 56 centavos como está actualmente, a 15 dólares la hora en 2026.

Gas o petróleo cuenta para valor de predios

En Louisiana aprobaron una enmienda para permitir que la producción de petróleo o gas se incluya en la metodología utilizada para determinar el valor de mercado de un pozo de petróleo o gas a la hora de evaluar una propiedad.

Con eso se podrá determinar con mayor precisión en valor de los pozos de petróleo y gas cuando se trate la evaluación del impuesto sobre la propiedad.

No al reconocimiento facial para vigilancia

En Maine se dio el sí a la prohibición a la vigilancia facial de funcionarios públicos.

Lo que se busca es no permitir a la policía y otras agencias públicas el uso de software de reconocimiento facial.

Eso permitiría incluso a los ciudadanos demandar a la autoridad por vigilancia ilegal en ciertos casos.

Fabricantes de autos deben compartir información con mecánicos

Los ciudadanos de Massachusetts aprobaron la llamada ley de reparación de vehículos, según la cual, los fabricantes de automóviles estarán obligados a entregar datos mecánicos patentados, incluidos los transmitidos de manera inalámbrica desde los autos a los concesionarios, consumidores y talleres de mecánicos independientes.

Aprueban nueva bandera

En Misisipi los votantes aprobaron reemplazar la bandera que presentaba el emblema confederado, con otro diseño que incluye el uso de una flor de magnolia, una estrella amarilla y a ambos lados de esta 20 más en color blanco y la leyenda “In god we trust”. Con ello se desplaza a la bandera anterior, retirada en junio, que duró 126 años.

Legal, uso médico de marihuana

En esa misma entidad, fue aprobado el uso médico de la marihuana en pacientes de 22 padecimientos específicos. Para ello las autoridades deben implementar un programa de marihuana medicinal en 2021.

Aprueban uso recreativo de cannabis

Asimismo, en Nueva Jersey se aprobó una enmienda para legalizar la marihuana para uso recreativo. Será legal su uso y posesión a partir de enero de 2021.

Regulan uso de hongos

En Oregon, se aprobó el uso regulado y médico de hongos con psilocibina. Para ello, se prevé un plazo de dos años para establecer un reglamento que permita entrar en vigor esa medida.

Infracción menor, posesión menor cualquier droga

También en Oregon fue aprobada la iniciativa de tratamiento de adicciones y despenalización de drogas.

Lo que se aprobó fue considerar causal de infracción menor la posesión de pequeñas cantidades de todas las drogas, desde cocaína, hasta las metanfetaminas.

Además, establece la implementación de un programa de tratamiento de adicciones utilizando los ingresos del programa de marihuana medicinal y los ahorros generados al dejar de encarcelar personas por delitos relacionados con drogas.

Nuevas medidas de tránsito

En Texas fueron aprobadas dos medidas de tránsito. Una que aumenta los impuestos con el objetivo de tener más recursos para financiar varias líneas del tren ligero y otra para mejorar la infraestructura para peatones y bicicletas mediante el uso de un préstamo municipal de 460 millones de dólares. Dos consultas anteriores, una en 2000 y otra en 2014 sobre las mismas materias habían fracasado.

No al aumento de impuestos a petroleras

Por otra parte, en Alaska, los votantes dijeron no al aumento de impuestos para la producción de petróleo en North Slope.

En esa zona se producen más de 40,000 barriles diarios y los impulsores de incrementar el impuesto consideran que las petroleras no pagan lo justo en impuestos. Los que están en contra y que esta vez ganaron señalan que aumentar los impuestos sólo dañaría a la economía local.

No al control de alquiler de vivienda

En California rechazaron la intención de control de alquileres, lo que se buscaba era que las ciudades promulgaran el control de alquileres en casi todas las viviendas de ese uso ocupadas por primera vez hace más de 15 años al modificar la Ley de Viviendas de Alquiler Costa Hawkins de 1995, que actualmente les prohíbe hacerlo.

Una consulta similar fue rechazada en 2018.

No a evaluaciones de riesgo en lugar de fianza

También en California los ciudadanos dijeron no a la iniciativa de reemplazar la fianza en efectivo con evaluaciones de riesgo.

Con ello, los residentes votaron para derogar la legislación que habría eliminado la fianza en efectivo y la reemplazaría con un algoritmo que clasifica a los sospechosos en espera de juicio como de riesgo bajo, medio o alto. Entre los motivos que habrían tenido los ciudadanos para rechazar la propuesta hay preocupaciones de que pueda conducir a la discriminación racial.

Rechazan prohibición de aborto

En Colorado fue derrotada la intención de prohibición del aborto de 22 semanas.

La medida habría negado la suspensión del embarazo hasta ese periodo, excepto en los casos en que la vida de la madre esté en peligro.

Dicen no al aumento gradual de impuesto

Illinois dijo no a la enmienda gradual del impuesto sobre la renta.

Concretamente rechazaron una medida que habría permitido al estado aumentar los impuestos a sus residentes más ricos a través de una enmienda constitucional que buscaba eliminar el impuesto sobre la renta uniforme.

Eso habría permitido al estado promulgar una nueva estructura aprobada por la legislatura que gravaría a los que ganan más de $ 250,000 a tasas más altas.

Rechazan limitar abordo

En Luisiana la ciudadanía que votó el 3 de noviembre pasado dijo no a que en la Constitución estatal se estableciera que no se protege en derecho al aborto y que no se requiere que el gobierno financie el procedimiento.

No al impuesto sobre nómina

Finalmente, en Oregon la ciudadanía rechazó una medida que buscaba promulgar un impuesto sobre la nómina de los grandes empleadores para financiar mejoras de tránsito como una nueva línea ferroviaria, una red rápida de autobuses y electrificación de autobuses, así como programas que beneficien a los estudiantes y comunidades de bajos ingresos, como pases de autobús gratuitos para jóvenes e inversión en viviendas asequibles.