¡Viva! la independencia económica de las mujeres

Promover que se reduzca la brecha de género agregaría entre 13% y 31% al PIB global para el año 2025, según estimaciones del Banco Mundial, incluso diversos organismos internacionales consideran que actualmente, las mujeres controlan el 32% de la riqueza global y lo más revelador es que acumulan sus recursos 1.5 veces más rápido que los hombres.



Adriana Rangel, directora del Segmento Institucional para América Latina en Vanguard en entrevista con El Economista consideró que la realidad es que “hay menos mujeres invirtiendo que hombres, sin embargo, esto está cambiando ya que existe un avance en el cierre de la brecha salarial, más mujeres participan en la fuerza laboral y por tanto, adquieren una mayor educación financiera”.



Existen referencias que afirman que, en los próximos años, la riqueza en manos de las mujeres aumentará considerablemente (a 30 billones de dólares en Estados Unidos); este dato, aunado a que el género femenino cuenta con una mayor esperanza de vida, arroja la conclusión de que las mujeres contarán con menos ahorro para su jubilación y se traduce en menores ingresos para ellas y, en algunos casos, para sus dependientes económicos.



Lo que se está observando es que las nuevas generaciones de mujeres tienen mayor iniciativa en decisiones financieras, se estima que el 70% de las Millennials contra el 40% de la generación de las Baby Boomers y eso genera un panorama de un mayor volumen de recursos para la economía mundial.



Lo que es importante es que las mujeres pasen de un nivel de ahorro para convertirse en inversionistas con un enfoque de largo plazo, para que puedan generar patrimonios importantes.

Barreras

Existen diversos factores que frenan el desarrollo y participación de las mujeres en los mercados financieros tales como: la brecha salarial, la falta de confianza, diferencias en sus preferencias, falta de alfabetización financiera y el enfoque en sus objetivos, así lo consideró Cecilia Parlatore, académica de la Universidad de Nueva York.



Por su parte, Miriam Acuña, economista en Jefe de GBM consideró que los obstáculos se atribuyen a la falta de cultura financiera en México. “También a la brecha salarial ya que el 58% de las mujeres que no invierten consideran que no tienen suficiente dinero para empezar”.



Acuña dijo que hay una barrera cultural, que es característico de México, en donde se piensa que las decisiones financieras las debe tomar la pareja.



“Existe un paradigma de que las mujeres somos malas con las finanzas. Las mamás o las tías reforzaban constantemente de que el dinero es cosa de hombres. Rara vez nos dicen que las mujeres somos excelentes con las finanzas, aún con estudios de prestigio que han llegado a la conclusión de que las mujeres obtienen mejores retornos ajustados al riesgo en sus inversiones que los hombres”.



Para Cristina Morales, directora de Inversiones y Análisis de Valmex, el obstáculo principal es la aversión al riesgo, en promedio, las mujeres se animan menos a tener una inversión que se pueda entender que hay algo de riesgo. “Para ello, es muy importante que la educación financiera se difunda ya que hay algunos portafolios y activos financieros que tienen menos riesgo y que se podría empezar a tener experiencia de invertir”.



Cristina Morales dijo que las mujeres no invierten porque relacionan la inversión con el tiempo. “Les cuesta trabajo dedicarle tiempo a investigar sobre los productos, los activos, los rendimientos y hablan de una limitante de tiempo para poder hacerlo, se da principalmente porque las mujeres somos más adversas al riesgo cuando invertimos y entonces tendemos a ajustarnos a nuestras estrategias de inversión al largo plazo más disciplinadamente”.



Miriam Acuña considera que las mujeres somos perfeccionistas y queremos asegurarnos que sabemos absolutamente todo antes de comenzar a tomar cualquier decisión pero sobre todo las financieras. “Y esto nos lleva a esperar y esperar hasta sentirnos expertas, lo malo es que este sentimiento pocas veces llega, quieres estudiar sobre inversiones, los activos en que puedes invertir y hasta que no te consideras experta vas a entrar a participar y eso, pocas veces va a pasar, el chiste es aventarse a invertir y en el camino vas aprendiendo”.

Decisión de invertir

Adriana Rangel mencionó que cuando las mujeres ya toman la decisión de invertir no son más adversas al riesgo, más bien, tienen portafolios más diversificados, balanceados y un punto fundamental, es que son más disciplinadas, incluso cuando hay sucesos o eventos que impactan en el mercado financiero, las mujeres no realizan movimientos abruptos en su portafolio, sino más bien mantienen esa disciplina y esa visión de largo plazo.

“Las mujeres tienen menor afiliación a portafolios que sean invertidos en un tipo de activo, por ejemplo, sólo fondos de acciones o sólo fondos de mercado de dinero o acciones individuales y el dato relevante es que tienen 23% más en fondos balanceados (es una mezcla de renta variable y de renta fija). También, invierten 12% más que los hombres en fondos de ciclo de vida”.

Rangel dijo en un estudio realizado por la firma que representa, las mujeres ingresaron a su cuenta online en promedio 13 veces al año y los hombres ingresaron 26 veces, y eso da como resultado que los hombres operan más y tratan de encontrar esos momentos del timing del mercado, por lo que tienen un menor control de los costos.

Para Lorenza Martínez, directora de Banco Actinver mencionó que en el mercado ya hay muchas opciones para invertir y también plataformas para que puedan comenzar a invertir y diversificar su dinero. “El mundo de las inversiones, se va haciendo más accesible, fácil, rápido y práctico, lo que antes sólo era para algunos cuantos, ahora está al alcance de su celular”.

patricia.ortega@eleconomista.mx