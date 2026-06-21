México vs. República Checa: cuándo es, a qué hora juega el Tri y dónde ver el partido del Mundial 2026

La Selección Mexicana volverá al Estadio Ciudad de México para cerrar su participación en la fase de grupos del Mundial 2026. Con el boleto a los dieciseisavos de final ya asegurado y el liderato del Grupo A en sus manos, el equipo de Javier Aguirre enfrentará a República Checa el próximo miércoles 24 de junio en un duelo que servirá para mantener el ritmo competitivo antes de la fase de eliminación directa.

El Tri llega a este compromiso después de vencer 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara, resultado que le permitió convertirse en la primera selección clasificada a los dieciseisavos de final del torneo.

¿Cuándo y a qué hora es el México vs. República Checa?

El encuentro entre México y República Checa, correspondiente a la tercera jornada del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se disputará el:

Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Estadio Ciudad de México

Ciudad: Ciudad de México

Será el último partido de la fase de grupos para ambas selecciones.

¿Dónde ver en vivo el partido México vs. República Checa?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de distintas plataformas de televisión abierta y streaming:

Canal 5

N+

TUDN

ViX

Además, diversos medios digitales ofrecerán cobertura minuto a minuto con las incidencias más importantes del encuentro. México ya está clasificado, pero busca seguir creciendo

Aunque el combinado nacional ya aseguró el liderato del Grupo A y el pase a los dieciseisavos de final, Javier Aguirre dejó claro que el verdadero objetivo está más allá de la fase de grupos.

Tras la victoria sobre Corea del Sur, el seleccionador nacional consideró que terminar como líder de grupo es positivo, pero no determina el éxito de una participación mundialista.

"Ser puntero es anecdótico, lo que realmente importa es la posición al final", afirmó el técnico mexicano.

El estratega recordó la actuación del Tri en Corea-Japón 2002, cuando finalizó en el lugar 11 del torneo, y aseguró que la meta es superar ese registro.

"La FIFA nos coloca en el lugar número 13 y yo quiero convencer a mis jugadores de que podemos quedar entre los mejores 10 equipos del mundo", señaló.

El Estadio Ciudad de México será clave para el Tri

Uno de los aspectos que más celebró Aguirre tras asegurar el liderato fue que México permanecerá en la capital del país para disputar sus próximos compromisos mundialistas.

El técnico destacó la importancia de no mover la concentración del equipo del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, al que calificó como "un oasis".

Gracias a su posición en el Grupo A, la selección mexicana disputará tanto este encuentro ante República Checa como el partido de dieciseisavos de final en el Estadio Ciudad de México, con el respaldo de miles de aficionados.

¿Cómo llegan México y República Checa?

México suma una marcha perfecta en la Copa del Mundo y mantiene el invicto después de dos jornadas. Sin embargo, el funcionamiento del equipo aún deja aspectos por corregir.

Ante Corea del Sur, el único gol del encuentro llegó tras un error del guardameta Kim Seung-Gyu que aprovechó Luis Romo. Más allá del resultado, Aguirre reconoció que a su equipo le faltó mayor verticalidad y generación ofensiva.

Aun así, destacó la madurez mostrada por sus futbolistas para sostener el resultado y neutralizar los intentos de reacción del conjunto asiático.

República Checa, por su parte, llega con la necesidad de sumar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Los europeos empataron 1-1 con Sudáfrica en la jornada anterior y todavía pelean por uno de los boletos disponibles a los dieciseisavos de final.

Por ello, se espera un partido en el que los checos salgan obligados a buscar el resultado, mientras México intentará cerrar la fase de grupos con paso firme.

Lo que debes saber del México vs. República Checa

México ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final.

El Tri garantizó el liderato del Grupo A tras vencer a Corea del Sur.

El partido se jugará el miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Javier Aguirre utilizará el encuentro para afinar detalles antes de la fase de eliminación directa.

República Checa aún pelea por avanzar a la siguiente ronda.

Para la afición mexicana, el encuentro representa una nueva oportunidad para ver al Tri en el escenario más emblemático del futbol nacional y medir el nivel de una selección que ya cumplió el primer objetivo, pero que busca trascender en casa durante la Copa del Mundo de 2026.