Reunión Claudia Sheinbaum-Felipe VI: fecha, lugar y por qué se reunirán en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo sostendrá un breve encuentro con el rey de España Felipe VI, quien viajará al país para asistir a un partido de la Selección Española de futbol, en el marco de la Copa del Mundo 2026.

La Casa Real de España anunció en su portal, que el monarca “mantendrá un encuentro con la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, con ocasión de su asistencia al partido entre las selecciones nacionales de Uruguay y España”.

No obstante, la realeza española agregó que el viaje del monarca también se trata de la atención a la invitación cursada por la presidenta, misma que se enmarca en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales entre ambos países.

¿Cuándo y dónde se reunirán Claudia Sheinbaum y Felipe VI?

La presidenta de México y el rey español se reunirán el jueves 25 de junio, en Palacio Nacional.

Al respecto, la titular del Ejecutivo mexicano precisó en su conferencia la ‘Mañanera del Pueblo’ del 18 de junio que aún no se tenían claros los temas que se abordarán durante el encuentro.

Sin embargo, adelantó que de la parte de México “nosotros vamos a hablar siempre de los pueblos originarios, de la importancia de los pueblos en México a lo largo de la historia, desde antes de que llegaran los españoles y ahora, y el valor que representan para el país, entre otras cosas”.

¿A qué hora será el encuentro entre Claudia Sheinbaum y Felipe VI?

La presidenta Sheinbaum Pardo confirmó que la reunión será el jueves 25 de junio por la tarde, por lo que no mencionó una hora específica, aunque sí que será por “muy corto tiempo”.

En este tenor, ha trascendido que la reunión podría acontecer alrededor de las 17:00 horas.

¿La verdadera razón por la que el rey Felipe VI viaja a México?

Felipe VI asistirá al partido entre las selecciones nacionales de Uruguay y España, justa que se llevará a cabo en el Estadio de Guadalajara y que es correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, dejó en claro la Casa Real.

La autoridad española precisó que ambos equipos disputarán la final del Grupo H.

En un comunicado más amplio que el referente a la reunión con la presidenta Sheinbaum Pardo, la Casa Real destacó que Uruguay, dos veces campeona del mundo, se medirá a España, que cuenta con un título mundial y que en 2024 volvió a conquistar el máximo galardón del fútbol europeo.

El ganador del Grupo H se enfrentará al subcampeón del Grupo J en el Estadio de Los Ángeles el 2 de julio, mientras que el segundo clasificado del Grupo H jugará contra el vencedor del Grupo J en el Estadio de Miami el 3 de julio. Por su parte, el tercer clasificado del Grupo H podría medirse al ganador de los grupos A, G, I o L.

Uruguay y España ya se enfrentaron en una Copa del Mundo en Brasil 1950, cuando la selección uruguaya, que acabaría proclamándose campeona, empató 2-2 con España en el inicio de la ronda final.