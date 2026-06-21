Japón firma triunfo histórico en Mundiales con apapacho regio

Guadalupe, N.L.- Monterrey, una de las ciudades neurálgicas de México, quedará enmarcada en la historia del deporte a partir del 20 de junio de 2026.

Ese día se celebró el partido 1,000 en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA en el Estadio Monterrey. Fue un ambiente de fiesta caracterizado por carne asada y sombreros típicos de la cultura del norte de México, aunque hubo un ingrediente adicional.

Ese ingrediente fue el cobijo de la sociedad regiomontana a la selección de Japón, que brilló con goleada 4-0 sobre Túnez. Las anotaciones fueron de Daichi Kamada (4’), Junya Ito (69’) y doblete de Ayase Ueda (31’, 83’).

La alegría de la afición correspondió con un lleno total en el Estadio Monterrey, según el aforo oficial de la FIFA, que fue de 51,243.

Conexión entre culturas

Desde un día antes, puntos clave de la capital de Nuevo León como la Macroplaza y el Parque Fundidora estuvieron repletos de aficionados japoneses y tunecinos. Sin embargo, la población local se declinaba por los asiáticos.

Y eso se manifestó en el partido: “¡Todo México está con ustedes, compadre!”, le gritó un aficionado con jersey de la Selección Mexicana a uno de Japón durante el ingreso al ‘Gigante de Acero’, casa de Rayados.

Ya dentro del inmueble, la afición portaba accesorios de Pokemon y Dragon Ball, caricaturas de origen japonés que se han convertido en símbolos culturales en México. Además, el color predominante en las gradas era el azul en apoyo a los asiáticos.

Y desde el primer instante del partido ese apoyo se tradujo en cánticos y porras y los tradicionales “¡olé!” cada vez que la pelota pasaba de un jugador nipón a otro.

Las gradas eran pintorescas entre trajes de geishas, peleadores de sumo, pelucas de Gokú, sombreros de charro y matracas, respaldados por esa enorme ola de jerseys azules.

Desarrollo del partido

Japón respondió en cancha desde temprano, con el gol de Kamada antes del minuto 5. Aprovechó una diagonal a toda velocidad por banda izquierda para simplemente empujar al balón a la red y dejar en total desconcierto a los tunecinos.

Un fin de semana antes, Túnez también jugó en el Estadio Monterrey. Debutó con derrota 1-5 ante Suecia, que derivó en la destitución de su director técnico, Sabri Lamouchi.

Contra Japón debutó Hervé Renard en el banquillo, pero poco pudo hacer. Los jugadores de Túnez se reclamaron entre sí después del primer gol de Japón y otros, como su número 10, Hannibal Mejbri, sólo agacharon la cabeza en señal de decepción.

Renard intentaba motivarlos moviendo los brazos, pero no hubo efecto. Japón dominó la posesión y duplicó su ventaja antes de llegar al medio tiempo.

Ayase Ueda, delantero del Feyenoord, hizo una destacada jugada individual y sacó un potente disparo de derecha que pasó entre las piernas del defensa Montassar Talbi. El portero, Aymen Dahmen, tuvo una estirada que sólo sirvió para la foto.

La afición en el Estadio Monterrey volvió a explotar en aplausos con el segundo gol japonés, mientras que del lado de Túnez continuaban los rostros cabizbajos.

La alegría se extendió con el 3-0 de Junya Ito. Fue una jugada de tres toques que partió desde su líbero, Ko Itakura, y que terminó en un mano a mano ante Dahmen. Ito definió con calma.

Foto: Especial

La estocada final fue un cabezazo de Ueda —nombrado Jugador Superio del Partido— tras un centro por derecha de Kaishu Sano. Remató al poste contrario y esquivó a dos defensas para concretar la goleada.

Con este resultado, Túnez se unió a equipos eliminados del Mundial 2026.

Japón, por el contrario, empató a Países Bajos en el liderato del Grupo F con cuatro puntos y diferencia de goles de +4. La tercera jornada definirá quién se quedará con la cima.

Los japoneses cerrarán la primera ronda contra Suecia el jueves 25 de junio en Dallas. Túnez, por su parte, se despedirá ante Países Bajos ese mismo día pero en Kansas.

El partido 1,000 de los Mundiales no tuvo algún protocolo especial. Contó con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y un video antes del silbatazo inicial que mostró imágenes icónicas de otras ediciones, pero nada más.

El momento especial lo marcaron los miles de aficionados japoneses en el Estadio Monterrey a partir del minuto 90, cuando empezaron a cantar: “¡México, México, vamos México!”.

Todos los partidos centenarios de los mundiales:

JUEGO 100: Austria 3-1 Uruguay en 1954

JUEGO 200: Inglaterra 4-2 Alemania en 1966

JUEGO 300: Italia 1-0 Austria en 1978

JUEGO 400: Argentina 1-0 Uruguay en 1986*

JUEGO 500: Argentina 0-2 Bulgaria en 1994

JUEGO 600: Francia 0-0 Uruguay en 2002

JUEGO 700: España 1-3 Francia en 2006

JUEGO 800: Alemania 2-2 Ghana en 2014

JUEGO 900: Francia 4-2 Croacia en 2018

JUEGO 1,000: Japón 4-0 Túnez en 2026*

*Ocurrieron en México