El efecto del envejecimiento en las decisiones financieras

“Envejecer es un proceso extraordinario en el que te conviertes en la persona que siempre debiste haber sido”. David Bowie.

La acelerada transición demográfica que atraviesan las economías más desarrolladas y que ya es evidente también en economías emergentes como México, tiene como una consecuencia evidente, el crecimiento en la proporción de la población de las personas adultas mayores.

Con independencia de que la definición misma de adulto mayor ha sufrido transformaciones en las últimas décadas - particularmente como resultado del cambio en la capacidad laboral después de los 60 años – el envejecimiento de la población tiene implicaciones en prácticamente todos los ámbitos económicos y sociales; siendo uno de los temas importantes el que se refiere a los elementos estructurales relacionados con las condiciones y decisiones financieras de las personas adultas mayores.

La seguridad financiera de los adultos mayores representa un reto enorme para la política publica. El incremento en la esperanza de vida, sumado a tasas de fertilidad decrecientes, genera un escenario que compromete la capacidad para gestionar recursos (escasos) económicos en la tercera edad.

En el estudio Cognitive abilities, self-efficacy, and financial behavior, de Ning Tang, a partir de evidencia del Health and Retirement Study (HRS) de Estados Unidos, se analizan los mecanismos mediante los cuales las capacidades cognitivas y el sentido de autoeficacia de las personas, determinan la eficiencia en las decisiones y el manejo de las finanzas personales conforme envejecen las personas.

Evidentemente, las características socioeconómicas de la población de adultos mayores en Estados Unidos y, consecuentemente las decisiones que enfrentan las personas adultas mayores se dan en un contexto de mayor capacidad financiera, lo cual evidentemente no es extrapolable a la mayoría de la población de países como México. Sin embargo, es importante analizar los factores de fondo para entender las consecuencias potenciales que sí son aplicables para nuestro país.

El estudio identifica dos canales a través de los cuales los adultos mayores procesan la información y las decisiones financieras y que, consecuentemente, impactan la estabilidad y bienestar financiero.

El primer canal es el que el estudio identifica como de Habilidad Directa. El estudio encuentra una correlación significativa entre las funciones cognitivas superiores y la competencia financiera. Individuos con mayores puntuaciones en pruebas de memoria, velocidad de procesamiento y razonamiento lógico, exhiben sistemáticamente una mejor diversificación de sus carteras de inversión, mejores decisiones de uso de créditos hipotecarios, la adopción temprana de mecanismos de protección financiera (como seguros) y una reducción de errores costosos en planificación sucesoria.

Este efecto es evidentemente más acentuado cuando se trata de decisiones financieras que demandan procesamiento complejo de información, como la comparación de planes de pensiones privados o la evaluación de riesgos en seguros de gastos médicos.

El segundo canal se refiere al sentido de autoeficacia, entendida esta como la convicción de cada individuo sobre su capacidad para influir en los resultados de su entorno y que actúa como mecanismo fundamental entre su cognición y sus decisiones y acciones económicas. De acuerdo con el estudio, un incremento del 10% en las capacidades cognitivas eleva 7.2% el sentido de autoeficacia financiera, y esta última explica el 38% del impacto total de la cognición sobre los comportamientos financieros.

En términos simples, tener habilidades de comprensión y análisis de los temas económicos y financieros, contribuye a tener un mejor sentido de autoconfianza sobre las decisiones que tomamos, y una mayor autoconfianza incide de manera relevante en mejores decisiones y resultados financieros.

La implicación práctica es relevante porque el deterioro cognitivo conforme aumenta la edad, no solo puede disminuir las habilidades concretas, sino que desencadena un círculo vicioso de desconfianza en la propia habilidad para tomar decisiones.

En muchos casos, los adultos que conservan capacidades suficientes para operaciones básicas evitan tomar decisiones complejas por temor al fracaso.

El estudio incorporó factores metodológicos para identificar y separar relaciones causales de fenómenos simples de correlación y para descartar la incidencia de otras posibles explicaciones como una educación temprana o el nivel socioeconómico.

La conclusión es sólida: el declive cognitivo con la edad es el detonante primario de ineficiencias financieras en las personas adultas mayores.

En términos de política pública, el estudio apunta a que, más allá de los programas actuales que buscan simplificar la información u ofrecer asesorías a los adultos mayores, se requieren procesos más sistemáticos, por ejemplo: Combinar entrenamiento cognitivo con fortalecimiento de autoeficacia , implementar evaluaciones cognitivas periódicas en servicios financieros y desarrollar instrumentos que transformen la complejidad financiera en acciones binarias que simplifiquen el proceso de decisión.