¿Eres cliente de Temu? Policía Cibernética advierte de páginas falsas que roban tus datos bancarios

¿Eres cliente de Temu? Esto te interesa. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) alertó de páginas falsas que buscan generar un daño económico y hasta de suplantación de identidad a los usuarios que compran a través de esta aplicación.

Temu es una plataforma de comercio electrónico de origen chino, fundada en 2022, que conecta a los compradores directamente con fabricantes y vendedores para ofrecer una amplia gama de productos a precios muy bajos.

A través de la Unidad de Policía Cibernética, la SSC CDMX alertó sobre esta estafa digital que usa la imagen de la empresa: “Los ciberdelincuentes difunden enlaces y mensajes engañosos que buscan robar datos financieros y personales, mismos que se presentan en anuncios de redes sociales y correos electrónicos y que aparentan ser oficiales, pero que redirigen a sitios fraudulentos”.

En la era digital, donde la comodidad de comprar desde casa convive con enormes riesgos para la seguridad, surge esta nueva modalidad de estafa bajo la promesa de regalos, descuentos extraordinarios, cajas misteriosas o premios exclusivos, en la que los ciberdelincuentes intentan engañar a los usuarios para apoderarse de su información bancaria y datos personales.

Estos sitios, dice, imitan de manera casi exacta la estética de la aplicación original, con el objetivo de inducir al usuario a introducir su información personal y bancaria, y de esta manera, las víctimas creen estar participando en una promoción legítima o realizando una compra real, cuando en realidad están entregando voluntariamente sus datos a los criminales.

La SSC recomienda las siguientes acciones para estar protegido.

Verifica remitente y dominio: revisa la dirección de correo, no solo el nombre visible, y asegúrate de que sea de Temu o de dominios oficiales.

No hagas clic en enlaces sospechosos: mejor entra directamente a la aplicación o al sitio oficial escribiendo la dirección uno mismo, en lugar de usar enlaces de correos.

Comprueba la URL antes de ingresar datos: que empiece con https://, que el dominio sea el correcto, sin errores ortográficos.

Usa métodos de pago seguros: tarjetas virtuales o pagos que incluyan protección al comprador; evita dejar los datos bancarios guardados en muchas plataformas.

Activa la autenticación de dos factores (2FA) siempre que esté disponible.

Mantén actualizados los dispositivos y apps: los parches de seguridad ayudan a proteger ante malware o vulnerabilidades explotables.

Edúcate y comparte información: estar al tanto de las alertas de seguridad locales, enseñar a familiares o quienes puedan estar menos informados.

De acuerdo con un Análisis deseos de consumo en redes sociales realizado por Buzzmonitor, Temu es mencionada por 5.7% de los usuarios que compran en línea y que consideran a la plataforma para conocer sus diferentes ofertas en distintos productos.

En cuanto a categorías de productos, la ropa lidera con un 12.4% de las menciones, seguida de los alimentos (3.4%) y los artículos para el hogar (2.7%).