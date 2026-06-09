Banxico alerta de intentos de fraude: llama a cuidar información sensible de posibles estafas

El Banco de México (Banxico) alertó de intentos de fraude relacionados con su nombre y pidió tener cuidado con la información sensible que compartes por teléfono, redes sociales, mensaje SMS, correo electrónico u otra vía de comunicación.

Banxico nunca te contactará por teléfono, SMS, redes sociales o correo electrónico para pedir contraseñas, transferencias o depósitos”, señaló el instituto central.

A través de sus redes sociales expuso que, si recibes una solicitud con esas características, se trata de un fraude. “¡Cuida tu información y tu dinero!”.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que los fraudes evolucionan constantemente.

En el caso de los telefónicos, dijo, delincuentes recurren a técnicas de ingeniería social para influir en las decisiones de las personas, apelando a emociones como la preocupación, la presión o la incertidumbre. Para ello, suelen hacerse pasar por instituciones financieras, autoridades fiscales, comercios electrónicos o proveedores de servicios digitales, mediante avisos falsos sobre cargos, reembolsos, sanciones, bloqueos de cuentas o supuestos problemas con trámites y comparas.

En el periodo de enero-abril de 2026, de las 27,862 reclamaciones recibidas en Condusef, 37.5% estuvo relacionada con un posible fraude; de éstas, 54.7% corresponde a la banca múltiple.

Medidas preventivas para aminorar riesgos de fraude

David González, investigador de seguridad informática de ESET, empresa global de ciberseguridad, recomienda una serie de medidas preventivas para aminorar el riesgo de ser víctimas de un fraude.

Cambiar las contraseñas de redes y aplicaciones bancarias de forma constante y fijar claves difíciles de acceder.

Implementar el sistema de doble autenticación en redes sociales y las apps del banco. Esto puede ser con la ayuda de un correo, un número de celular alterno y datos biométricos. Esta medida pone una capa adicional de seguridad que es más difícil de vulnerar.

Actualizar de forma constante los dispositivos móviles. El no hacerlo abre la puerta a los ciberdelincuentes, ya que quedan espacios para que puedan ingresar a la información personal.

Instalar un antivirus , incluso en equipos con sistema operativo IOS, el cual se piensa que es difícil de vulnerar.

Recurrir a páginas oficiales. En los últimos años es más común que los criminales digitales monten páginas falsas similares o iguales a las originales y, además, paguen por estar en los primeros lugares de búsqueda.

No abrir links de dudosa procedencia y correos que son potencialmente falsos, ni tampoco dar información sensible en una llamada telefónica de un supuesto banco, porque son vías de acceso a las cuentas bancarias.

fernando.franco@eleconomista.mx