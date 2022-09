Que las fiestas patrias y el fin de semana, no acaben con tu quincena

Este 15 de septiembre es quincena, festejo patrio y luego puente, es decir, que tus finanzas se verán amenazadas sino planeas bien tus gastos durante estos días.

No se trata de ser aguafiestas, pero es importante que realices una planeación de los gastos que podrías realizar desde el 15 de septiembre hasta el domingo y de esta manera lograr que el dinero te alcance para el cierre de la próxima quincena y no tengas que recurrir a créditos.

Por las fiestas patrias, los comerciantes esperan que los mexicanos gasten más de 20,500 millones de pesos, según estimaciones de la Concanaco Servytur México.

“Esta derrama se concentrará en el sector restaurantero, pero también favorecerá a la industria hotelera y a comercios de diferentes giros, dedicados, por ejemplo, a la venta de trajes tradicionales, bebidas alcohólicas, banderas e incluso espectáculos musicales y mercados públicos”, informó.

Esto es una buena noticia para los establecimientos pues tendrían cierta recuperación económica después de meses de complicaciones, sin embargo, en lo individual es importante que se cuiden las finanzas personales y familiares.

“Los mexicanos somos de las sociedades más felices del mundo y muchas veces utilizamos frases para justificar algunos gastos no planeados como: me lo merezco, para eso trabajo, luego veo cómo soluciono”, expresó Fernando Ávila, coordinador de educación financiera de Santander México.

Pero, en esos momentos es cuando nos hace falta tener en mente el estado las finanzas personales.

“Que estas fiestas patrias no sean motivo para desestabilizar nuestras finanzas”, afirmó.

Por eso es importante armar un presupuesto para las fiestas que se aproximan a partir de este jueves y que podrían durar hasta al domingo

Por ejemplo, es importante establecer un monto máximo que estarán dispuestos a gastar en estas fiestas patrias y respetar ese plan de gastos.

No te sobreendeudes, no descuides el dinero que estás destinando al gasto de la quincena y sobre todo no te olvides del pago de créditos, es decir, ten presente los compromisos financieros que se tienen y no los dejes a un lado sólo por querer “disfrutar” las fiestas patrias.

Además, hay que tener cuidado con el uso de la tarjeta de crédito, revisar la fecha de corte por si la planeas usar en estos días. Hay que tener cuidado de no dar tarjetazos de más de 30% de lo que se gana el mes.

Inflación pegará a la fiesta

Considera que los precios de bebidas alcohólicas, refrescos, alimentos, restaurantes, bares y cantinas han incrementado, así que revisa bien tus finanzas antes de salir a festejar o armar fiesta en casa.

Los últimos datos de inflación, al cierre de agosto, reflejan que los precios en restaurantes subieron 9.37%, si lo tuyo son las cantinas y planeas celebrar en una de ellas, la inflación ahí se ubicó en 8.30 por ciento.

Los datos del Inegi, arrojaron que en los centros nocturnos también se reportaron incrementos, ahí la inflación se ubicó en 7.15 por ciento.

De acuerdo con Profeco, este año preparar pozole, cena típica para celebrar las fiestas patrias, costará 358 pesos para una familia de 10 personas, es decir, 35 pesos por persona. A esto habrá que sumarle, al menos, las botanas y bebidas.

yuridia.torres@eleconomista.mx