Los seguros son un instrumento que permite a las personas manejar la carga financiera ante imprevistos, a pesar de sus beneficios, en México sólo 21% de la población cuenta con uno.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, una de las principales razones por la que nunca han contratado un seguro o dejaron de hacerlo es el costo.

La encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) detalla que entre quienes nunca han contratado un seguro, 26% considera que no lo necesita, mientras que 16% afirma que el alto costo es un factor que desalienta su contratación.

Lo cierto es que actualmente existe una gran variedad de costos en materia de seguros, algunos incluso menores o equivalentes al gasto generado por la contratación de servicios de streaming.

Por ejemplo, datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) muestran que un hombre de 35 años, no fumador y sin problemas de salud, con un monto asegurado de 600,000 pesos, tendría que pagar de manera por un seguro de vida entre 5,000 y 7,000 pesos anuales, dependiendo de la aseguradora.

El monto al año a pagar por un seguro de vida es cercano al gasto realizado por la contratación de servicios de streaming. El costo mensual por una plataforma ronda los 150 pesos, cantidad accesible para los usuarios; sin embargo, actualmente existe una gran diversificación de contenido, mientras en la plataforma A están las nuevas películas, en la B está por estrenarse una nueva serie y en la C se encuentra el catálogo de entretenimiento de su infancia.

Por lo anterior, los consumidores deben realizar la contratación de dos o tres plataformas diferentes. Los usuarios están dispuestos a pagar alrededor de 450 pesos mensuales por los servicios, con lo que el gasto anual en plataformas de entretenimiento ronda los 5,000 pesos, según datos del estudio realizado por The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

El estudio CTV in Latam: The Future Forward de Magnite, detalla que siete de cada 10 mexicanos ven una plataforma de streaming todos los días.

“Los millennials son una generación muy castigada con los instrumentos financieros. No tienen créditos hipotecarios ni cuentas de ahorro. Eso termina por hacerlos gastar de forma inmediata y no contemplar inversiones necesarias e importantes, como lo es un seguro de vida. Sobre todo porque en México existe la idea de que este tipo de seguros son caros, poco accesibles y llenos de trámites y procesos engorrosos. Pero la realidad es que esto ya no es así”, explica Sebastián Villarreal, CEO de Super mx.

¿Por qué contratar un seguro de vida?

Una familia puede tardar hasta dos años en recuperar la estabilidad económica tras un imprevisto que provoque el fallecimiento o invalidez del principal proveedor, la contratación de un seguro de vida brinda protección financiera a los beneficiarios.

La protección es brindada por una aseguradora, la cual se compromete a compensar económicamente a los beneficiarios en caso de muerte o incapacidad del asegurado, todo por un pago periódico determinado llamado (prima).

El monto por la indemnización o la suma asegurada se determina al inicio de la contratación del seguro, para ello es recomendable que los usuarios realicen un balance sobre sus ingresos y gastos a fin de saber cuanto es lo que puede aportar de manera mensual o anual.

